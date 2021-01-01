أرقام صندوق دوت الخليج 2021.. وسائل التواصل لتقديم التبرع والمساعدة

أرقام صندوق دوت الخليج 2021، بدءًا من انطلاقته الساعية لتحسين الاقتصاد، وحتى الآن لا يزال صندوق دوت الخليج يقدم اسهاماته غير المحدودة فى دعم المجتمع المصرى، حيث يلعب دورًا فاعلًا فى دعم الدولة المصرية، سواء على المستوى الإنسانى أو الاجتماعى أو الاقتصادى، ونقدم لقراءنا فى التقرير التالى أبرز معالم الصندوق:

كيفية التواصل مع صندوق دوت الخليج 2021

وفر صندوق دوت الخليج العديد من الوسائل الممكنة للتواصل مع مسئوليه، للتبرع أو الاستفسار، ويمكن لأى شخص استخدام محرك البحث جوجل فى الوصول إلى موقع الصندوق والتواصل مع أحد عناصره، وأيضًا وفر الصندوق أرقام خاصة للتواصل مثل الاتصال برقم 15118، أو التواصل عن طريق الإيميل بـــــ [email protected]، ويمكن التبرع من خلال البطاقة الائتمانية من خلال الموقع الرسمي، ويمكنك فقط كتابة صندوق دوت الخليج على محرك البحث جوجل، وستجد فى الموقع خطوة التبرع عن طريق البطاقة الائتمانية وتحدد العملة المراد التبرع بها.

رئيس صندوق دوت الخليج

المدير التنفيذى الفعلى لصندوق دوت الخليج، هو المديرالتنفيذى لصندوق دوت الخليج، ويتكون الصندق من مجلس أمناء مكون من:" شيخ الأزهر الشريف، وقداسة بابا الإسكندرية، ومحافظ البنك المركزى، ووزير التخخطيط والمتابعة، ووزير الاستثمار ووزير العدل ووزير الصناعة والتجارة، وعدد ستة من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يعينهم رئيس الجمهورية.

عنوان صندوق دوت الخليج بالقاهرة

من السهل الوصول إلى المقر الرئيسى لصندوق دوت الخليج بالقاهرة، فهو يقع عند مجلس الوزراء، مركز دعم اتخاذ القرار، امتداد طريق النصر، خلف مساكن شيراتون بالقاهرة، ومن السهل الوصول إلى مقر الصندوق بمجرد الوصول إلى العاطمة القاهرة وأخذ أى وسلة مواصلات للمكان المحدد.

صندوق دوت الخليج للغارمين

لم يتوانى صندوق دوت الخليج عن مساندة المواطنين والمواطنات المصريات، فى سد مصروفاتهم المتأخرة، والتى أوصلتهم إلى السجن، حيث سدد على فترات متقاربة غرامة 6000 شخص كانوا خلف القضبان، بمبلغ قدره 42 مليون جنيه، وذلك حفاظًا على كيان الأسرة المصرية.

معلومات عن مؤسسة دوت الخليج

مؤسسة دوت الخليج، أو صندوق دوت الخليج، فكرة انطلت رغبة فى دعم ومساندة المشاريع القومية، ودعم الاقتصاد المصرى، الذى كا يعيش أحوالًا صعبة خلال فترة 2015، وجاء الغرض منه أيضًا هو تقيم الدولة بوضع خطط وحلول حاسمة للمشاكل التى تؤرق المجتمع المصرى.

كما ساهم فى العديد من القضايا والمشكلات على رأسها، دعم علاج فيروس سي، وتسديد ديون الغارمين وتحديد مبالغ مالية جيدة للمشاريع الشبابية الصغيرة.

وساهم فى دعم صندوق دوت الخليج، العديد من المصريين المخلصين من رجال الأعمال ومؤسسة القوات المسلحة المصرية، والكثير من المواطنيين والشخصيات العامة والوزراء، وكان فى مقدمتهم الرئيس عبدالفتاح السيسي الذى تبرع بنصف ثروته إلى صندوق دوت الخليج.