روبي من الأدوار الصغيرة لـ قمة "التريند"

روبي الفنانة المصرية التي استطاعت حفر اسمها في العالم الفني منذ ظهورها الأول، لتستمر في سلسلة النجاحات المتميزة بل وتزداد إتقانًا لعملها، الأمر الذي كان من شأنه أن يتلألأ اسمها وسط عمالقة النجوم.

استضافت الاعلامية إسعاد يونس الفنانة روبي في سهرة ليلة رأس السنة، ومن هنا تألقت روبي لتختف الأنظار وتتصدر "التريند"، وذلك على الرغم من وجود العديد من الحفلات التي غزت القنوات الفضائية مع الساعات الأولى من ليلة رأس السنة 2021، فضلًا عن الحفلات التي خرجت من التطبيقات المختلفة والتي من بينها حفلة محمد حماقي على "تيك توك".

محطات مختلفة من حياة روبي

بدأت روبي مسيرتها الفنية في سن صغير لتأخذ أدوار صغيرة خلال ظهورها الأول في فيلم ثقافي، ومن ثم اخذت دور جديد في فيلم سكوت حنصور، وبعدها إستطاعت تقديم أول أغانيها التي تحمل اسم انت عارف لية، وتوالت أعمالها المختلفة ليلمع اسمها مع كل عمل جديد تطرحه في الأسواق، إلا أنها اقتصرت على الغناء لفترة طويلة، حتى عادت من جديد للتمثيل.

أثبتت روبي نفسها في العديد من المسلسلات التي شاركت فيها وكذلك الأفلام، ومن بينها دورها القوي في مسلسل سجن النسا الذ أشاد به الجمهور، لتتفوق روبي على نفسها في كل مرة.

انجازات بيتوتية

أكدت الفنانة المصرية صاحبة البشرة السمراء، أن إنجازاتها خلال عام الكورونا 2020 اقتصرت على قربها من ابنتها الوحيدة "طيبة" وذلك بسبب الحجر المنزلي الإجباري الذي شهده العالم أجمع، فضلًا عن إمكانيها مشاهدة العديد من الأفلام والمسلسلات من جميع بلاد العالم.

ونصحت، جميع المواطنين تبني الرياضة بشكل يومي لانها تعد فارق قوي في الحياه اليومية والروتين اليومي، وخاصة مع انتشار الأوبئة وخاصة فيروس كورونا المستجد.