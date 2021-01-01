دوت الخليج يرصد.. بـ ١٧ دقيقة وزير الاوقاف يتجاوز الوقت المحدد لخطبة الجمعة

تجاوز الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وقت خطبة الجمعة المحدد بعشر دقائق، خلال أداءه الصلاة اليوم بمسجد الشاطيء ببورسعيد، على الرغم من تشديده على عدم تجاوز الوقت المحدد، طبقا لإجراءت مكافحة فيروس كورونا.

وزير الأوقاف يتجاوز الوقت المحدد للخطبة

وبدأ وزير الأوقاف خطبة الجمعة المحددة سلفا عن " الصلابة في مواجهة الجوائح والأزمات والأخذ بأسباب العلم والعمل الجاد طريق العبور نحو المستقبل"، في الـ12 وعشر دقائق عقب أذان الظهر مباشرة، الذي تم رفعه في تمام الـ11 و54 دقيقة حسب التوقيت المحلي لمدينة بورسعيد.

وزير الأوقاف تجاوز الدقائق العشر

واختتم وزير الأوقاف، خطبة الجمعة في تمام الـ 12 و37 دقيقة، مستغرقا 27 دقيقة في الخطبة، بزيادة قدرها 17 دقيقة عن الوقت الأصلي، وكانت من المفترض أن تكون عشر دقائق فقط، طبقا لإجراءات مواجهة فيروس كورونا بالمساجد.

وأحالت وزارة الأوقاف، بعض الأئمة للتحقيق بسبب تجاوزهم الوقت المسموح لخطبة الجمعة، خلال الفترة الماضية.

تشديدات وزارة الأوقاف المستمرة

وتصدر وزارة الأوقاف، تحذيرات أسبوعية لجميع الأئمة بضرورة الالتزام التام بموضوع خطبة الجمعة، والوقت المحدد لها بعشر دقائق مراعاة للظروف الراهنة، وعلى التنبيه والتنبه المستمر سواء في صلاة الجمعة أو في سائر الصلوات على متابعة التطبيق التام لجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية ومراعاة علامات التباعد، وتشدد على إحالة أي إمام يخالف التعليمات للتحقيق.

الأوقاف: "الصلابة في مواجهة الأزمات" موضوع خطبة الجمعة

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة الأولى في 2021 عن " الصلابة في مواجهة الجوائح والأزمات والأخذ بأسباب العلم والعمل الجاد طريق العبور نحو المستقبل"

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

ودعت وزارة الأوقاف، الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته

الأوقاف تفتتح 10 مساجد بالفيوم وأسوان

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 10 مساجد اليوم الجمعة، فى محافظتى الفيوم وأسوان، في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (666) مسجدًا حتى الآن.

وقالت الوزارة، إن المساجد المقرر افتتاحها غدا هى :

أولا فى مديرية أوقاف الفيوم:

1أبو بكر الصديق – الكعابي القديمة - سنورس

2 الرحمن – سنوفر- مركز جنوب

3 مكاوي – قطون – أطسا

4 الحاجة زين – أبو حجاب – سنورس

5. الفتح – قحافة – بندر الفيوم

6. المدينة المنورة - المدينة الصناعية – طامية

7. النور – أدوار رفائيل - طامية

8. الفاروق – طامية

9. عرفات – ترسا - سنورس

ثانيا فى مديرية أوقاف أسوان

الإمام البخاري – أسوان – مركز إدفو - الكرنك.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الأوقاف، قد أكدت فى وقت سابق أن موضوع خطبة الجمعة، الأول من يناير 2020 هو "الصلابة في مواجهة الجوائح والأزمات والأخذ بأسباب العلم والعمل الجاد طريق العبور نحو المستقبل".