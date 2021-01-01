تردد قناة النهار الجديد على النايل سات

قناة النهار- ارشيفية
تردد قناة النهار الجديد، يحاول العديد من المشاهدين ثبيت الترددات الجديدة لعام 2021، وذلك بعدما أغلقت بعض القنوات مع نهاية عام 2020، حيث نوهت مجموعة قنوات النهار الفضائية على الترددات الجديدة قبل إغلاقها بفترة طويلة، كي يتمكن المشاهد من الوصول للقناة بكل سهولة.
دوت الخليج يقدم طريقة إدخال تردد قناة النهار الجديد، بعدما ازدادت المعدلات البحثية عن الترددات الجديدة خلال الساعات القليلة الماضية، لتتصدر "التريند".
تردد قناة النهار الجديد
يمكنك استقبال قناة النهار الجديدة عن طريق إدخال التردد الجديد 11785 باستقطاب رأسي v، ومعامل تصحيح خطأ 5/6، ومعدل ترميز 27500، على قمر النايل سات، ومن ثم تتمكن من عودة مجموعة قنوات النهار المتتعدة، وبدون تقطيع.
تنافس مجموعة قنوات النهار عدد كبير من القنوات الفضائية، لذا تعمل على تقديم كل ما هو جديد للمشاهد، حيث تتنوع بين المسلسلات والبرامج الدينية والدنيوية وغيرها من الأفلام، كي ترضي جميع الأذواق وتستقطب قاعدة جماهيرية كبيرة.
طريقة تسجيل التردد الجديد لقناة النهار
يبحث العديد من المشاهدين عن طريقة تسجيل التردد الجديد لقناة النهار بعد إنقطاع الإرسال، حيث يمكنك وضع التردد بعد الضغط على زر Menu أو القائمة، ومن ثم الضغط على خيارات ليظهر لك كلمة تثبيت قم بالضغط عليها، وبعدها اضغط على تثبيت يدوي.
اختر القمر Nilesat/ Arabsat من قائمة الأقمار وبعدها يتم إدخال البيانات الخاصة بالتردد الجديد، كما ذكرنا في السطور السابقة، ومن هنا تستطيع مشاهدة جميع البرامج وغيرها الموجودة على مجموعة قنوات النهار المتميزة.
الجدير بالذكر، أن هناك العديد من القنوات الفضائية التي تم وقف إرسالها مع بداية العام الجديد 2021، والتي من بينها شبكة قنوات سي بي سي، وكذلك قنوات الـ دي أم سي، وقنوات النها، وتن تي في، وذلك بهدف تقوية إرسالها لتفادي وقوع أي تشويش على القنوات وإمتاع المشاهد دون إزعاجه بتقنية القنوات.
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