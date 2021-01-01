عمرو وردة: مش هلعب في مصر غير للنادي الأهلي

ظهر عمرو وردة ساء أمس في حوار ببرنامج "اللعيب" الذي يقدمه مهيب عبدالهادي عبر قنوات MBC مصر، والذي كشف فيه عن أسرار كثيرة، والأزمات التي مر بها في الفترة الأخيرة.

عمرو وردة وعلاقته بالنادي الأهلي



وقال عمرو وردة: "إذا عدت إلى مصر لن ألعب إلا للنادي الأهلي، وهذا ليس مجرد كلام لكنه حقيقة، فالنادي الأهلي هو بيتي".

وعن الأموال التي يمكن أن تعرض له مقابل اللعب في نادي آخر بمصر، قال: "أنا لا أنظر للأموال، فصحتي وصحة أسرتي أفضل من الأموال، كما أنني لا أستطيع أن أخسر بيتي، وأخسر جماهير النادي الأهلي من أجل الأموال".



وتابع: "في فترة سابقة عرض علي العودة إلى النادي الأهلي، كما تلقيت عروض أخرى من مصر لكنني لا أريد أن أذكرها".

وأكمل: "أنا اتطلع الآن للبقاء خارج مصر، وأن استمر في رحلة احترافي لمدة السبع سوات القادمة، كما أنه تلقى عرض للتواجد في الدوري الإيطالي الفترة القادمة".

وكشف عمرو وردة عن بداية تشجيعه لكرة القدم منذ الصغر، وقال أنه كان ولازال يشجع النادي الأهلي ، وحضر العديد من المباريات منذ صغره، مثل مبارة الأهلي ضد القطن الكاميروني، وضد الصفاقسي التونسي، وغيرها.

إصابة عمرو وردة بفيروس كورونا





وعن فضل النادي الأهلي عليه، قال: "النادي الأهلي له الفضل علي لأنه قام بتربيتي، وتعليمي المباديء والقيم".

وتابع: "لقد جلست 4 سنوات بالنادي الأهلي اتمرن فقط ولا أشارك".

وأكد عمرو وردة أنه وجد الدعم الفترة الأخيرة من جماهير النادي الأهلي، وأنها كانت بجانبه في الأزمة الأخيرة التي تعرض لها.

وعن أزمة التحرش التي أبعدته عن المنتخب، ومساعدة محمد صلاح له، قال: "الناس انتقدت محمد صلاح لأنه ساعدني، لكن الناس لا تعرف الكثير عما حدث، ولا أحد يعرف الحقيقة".

وتابع: "لقد أعطيت هاتفي لمحمد صلاح حتى يتأكد أنني مظلوم، وجلست في غرفتي بمعسكر منتخب مصر بالأيام، وكنت ممتنع عن الأكل، ولا أرى حد بعد ما حدث".

وأكمل: "لقد ظلمت في تلك الأزمة، ولم أكن مخطيء في أي شيء، لكن الكثيرين يرددون الكلام الذي ينتشر فقط دون التأكد من صحته".