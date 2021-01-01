"أمهات مصر": على الطلاب استغلال فرصة جلوسهم بالمنزل فى المذاكرة والمراجعة

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد "أمهات مصر" للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن قرار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء باستكمال الدراسة أون لاين بداية من غد ولمدة أسبوعين ثم الدخول في إجازة نصف العام، فرصة كبيره للطلاب وأولياء الأمور وعليهم استغلالها.

مسئولية كبيرة

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن أولياء الأمور عليهم مسئولية كبيرة الأن بعدما استجابت القيادة السياسية لرغباتهم وراعت تخوفاتهم، وبالتالي يجب تشجيع أبنائهم علي الدراسة أون لاين ومساعدتهم في أي معوقات تواجههم لحين استكمال باقي المنهج وتهيئة الجو المناسب لهم.

القرارات فى صالح الطلاب

وأوضحت عبير، أن القرارات الجديدة جاءت في صالح الطالب وولي الأمر والعاملين في المنظومة التعليمية، للحفاظ عليهم من فيروس كورونا، مطالبه الطلاب وأولياء الأمور باستغلال فرصة جلوسهم في المنزل في المذاكره والمراجعة في مناخ مناسب دون توتر وقلق خاصة أنه لن تكون هناك امتحانات قبل 20 فبراير المقبل، وهذه فترة كافية لاستكمال المنهج ومراجعته بكل هدوء.

وأكدت مؤسس اتحاد أمهات مصر وائتلاف أولياء الأمور، علي أن الفترة التي تمر بها الدولة والعالم أجمع تحتاج لتكاتف جهود الجميع من مسئولين وأولياء أمور وطلاب وعاملين حتي نمر ونخرج من هذه الأزمة علي خير وسلام، مناشده أولياء الأمور بالتركيز مع أبنائهم خلال هذه الفترة والوقوف بجانبهم وتشجيعهم بإستمرار.

هذا وكان رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، قد أعلن أمس الخميس، تأجيل امتحانات نصف العام، مع استكمال الدراسة عن طريق التعليم عن بعد، وهى الوسيلة المتبعة من قبل المدارسة والجامعات منذ انتشار فيروس كورونا المستجد.

واستعانت الحكومة بتطبيق التعليم عن بعد من جديد، بعدما ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا الممستجد فى مصر، حتى أن الحالات قد وصلت لأكثر من 1000 حالة يوميًا، وحرصًا على صحة الأبناء وكل العاملين فى المؤسسات التعليمية، جاء قرار رئيس الوزراء تلبية لمطالب وزارتى التربية والتعليم، والتعليم العالى، بتوجيهات من الرئيس السيسي الذى دائمًا يؤكد على السلامة الشخصية ضد فيروس كورونا المستجد، الذى سبب الكثير من حالات الوفاة فى مصر والعالم.

وتستعد مصر لتحضير وتجهيز الملايين من اللقاحات، التى تم استقدامها من الإمارات لتقديم العون للمصريين للتخلص من هذا الفيروس اللعين.