حقيقة فتح تسجيل العمالة الغير منتظمة 2020 بالرقم القومي دفعة جديدة

مع بداية العام الجديد، يتسأل الكثيرون حول حقيقة فتح تسجيل العمالة الغير منتظمة بالرقم القومي دفعة جديدة، خاصة من المتضررين من جائحة فيروس كورونا المستجد، والتى لحقت أضرار كثيرا بالمواطنين والشركات وكافة القطاعات فى الدولة، وعليه فقد أعلنت الحكومة المصرية مجموعة من الإجراءات لإنقاذ الطبقة الفقيرة ومحدودة الدخل وصرف منح للعمالة غير المنتظمة.
تسجيل العمالة الغير منتظمة 2020 بالرقم القومي
يشهد أول أسبوع من شهر يناير 2021 صرف الدفعة الخامسة من منحة العمالة غير المنتظمة، والتى تبلغ 500 جنيها، حيث قامت الحكومة بصرفها للفئات الأكثر احتياجا لمدة ثلاث شهور متتالية، وتم مد المنحة لنهاية عام 2020 وفقا لتوجيها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى إطار التخفيف من كاهل المواطنين.
صرف العمالة الغير منتظمة 2021 الدفعة الخامسة
وبعد توجيه الرئيس السيسي ثارت تساؤت حول حقيقة فتح تسجيل العمالة الغير منتظمة بالرقم القومي دفعة جديدة، حيث قامت وزارة القوي العامل بفتح باب التسجيل مرة أخري وفحص ومراجعة المستحقين للمنحة، وتم صرف الدفعة الرابعة، على أن يتم صرف الدفعة الخامسة فى الأسبوع الأول من يناير 2021.
موعد صرف العمالة الغير منتظمة 2021
وفى غضون دقائق من ارسال الرسالة النصية سسيتم الرد بـ موعد صرف المنحة للمستحقين من العمال الغير منتظمة وقيمتها 500 جنيها.
يذكر أنه بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم مد صرف المنحة للعمالة الغير منتظمة، للتخفيف عن أعباء المواطنين فى ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وكانت الحكومة أعلنت فى وقت سابق صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة غير المنتظمة من الأحد 6 ديسمبر 2020 ولمدة 10 أيام متواصلة.
ومن المقرر أن تصل رسالة نصية من رقم 2030 للمستحقين بموعد صرف المنحة والتى تبلغ قيمتها 500 جنيه لمدة 3 أشهر.
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