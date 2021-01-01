فيروس كورونا 2021..يواصل حصد الأرواح حول العالم ويتخطى 1.8 مليون

فيروس كورونا، وباء عالمي كان سبب في تغير الحياه على مدار العام الماضي، إلا أنه لايزال يستكمل مسيرته في حصد العديد من الأرواح حول العالم، ما تسبب في تفشي الخوف معه وصعوبة التعامل مع الحياه إقتصاديًا وإجتماعيًا.

فمع بداية العام الجديد 2021 ارتفعت إصابات فيروس كورونا المستجد لتتخطى حاجز الـ 82 مليونًا حول العالم، وسجلت أعداد وفيات كورونا 1.8 مليون حالة، وفقًا لآخر إحصائيات عالمية.

فيروس كورونا يقبض الأرواح حول العالم

تقع الولايات المتحدة الامريكية في مقدمة قائمة الدول لأكثر تضررًا من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، حيث تجاوزت أعداد الإصابات فيها 20 مليون، أما عن حصيلة الوفيات فتخطت 346 ألف حالة منذ بدء تفشي الوباء وحتى الآن.

تأتي البرازيل في المرتبة الثانية للدول الأكثر تضررًا، حيث وصلت أعداد الإصابات إجمالي الإصابات إلى 7.6 مليون إصابة.

أما في المرتبة الثالثة تأتي الهند بواقع أكثر من 10.1 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء، فضلًا عن 149 ألف وفاة جديدة.

الجدير بالذكر، أن ارتفعت أعداد إصابات فيروس كورونا بعدما كانت بدأت تتراجع في العديد من الدول، فضلًا عن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد في بريطانيا، الأمر الذي كان من شأنه إثارة الفزع بين مواطني الدول العالمية والعربية على السواء، بسبب سرعة تمحور وإنتقال هذا الفيروس اللعين.