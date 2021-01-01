خاص لـ دوت الخليج .. نقل نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي للرعاية المركزة بعد إصابته بـ"كورونا"

أصيب الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، بفيروس كورونا، وتم نقله إلى مستشفى الحسين الجامعي بالقاهرة.

مصادر خاصة لـ دوت الخليج تعلن نقلة لغرفة العناية المركزة

وقالت مصادر بجامعة الأزهر لــ دوت الخليج، إنه تم نقل الدكتور محمد عبدالمالك نائب الوجه القبلي إلى إحدى غرف الرعاية المركزة بمستشفى الحسين الجامعي بالقاهرة، ووضعه على جهاز التنفس الصناعي، وحالته تتحسن ببطء شديد.

وأضافت المصادر في تصريحات لــ ـتحيا مصر، أن نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، تغيب عن حضور اجتماع مجلس الجامعة الذي عقد الأحد الماضي، بمقر الإدارة بمدينة نصر.

دوت الخليج يكشف عن إصابة أخرى

وأشارت المصادر، إلى أن المحاسب أحمد عباس الأمين العام المساعد لفرع جامعة الأزهر للوجه القبلي، أصيب هو الآخر بفيروس كورونا، ومن الممكن أن تعود الإصابة إلى كثرة التعامل مع الدكتور محمد عبدالمالك، إلا أنه يرقد في إحدى الغرف العادية بالمستشفى الجامعي بأسيوط.

مجلس جامعة الأزهر يشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية و يحذر من الانسياق وراء الشائعات

وشدد مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في سبيل مواجهة أزمة فيروس كورونا.

وطالب مجلس الجامعة على عمداء الكليات بالتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتعميم ارتداء الكمامات على جميع العاملين داخل الجامعة والكليات، والتنبيه على أفراد الأمن بمتابعة ذلك، قائلًا: علينا أن نبدأ بأنفسنا، وأن نتلزم أمام الجميع؛ حتى يكون هناك شعور بأهمية الخطر الناجم عن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وحذر مجلس الجامعة من الشائعات التي تبث بين الحين والآخر عبر وسائل التدمير الاجتماعي؛ بهدف نشر حالة من البلبلة في المجتمع.

وقدم مجلس الجامعة التهنئة إلى فريقي كليتي التربية الرياضية للبنين بالقاهرة، واللغات والترجمة، لفوز فريق التربية الرياضية بكأس الجامعة في دوري كرة القدم، وفوز فريق اللغات والترجمة بالمركز الثاني، مؤكدًا حرص جامعة الأزهر على ممارسة جميع الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والتي تصب في مصلحة طلاب وطالبات جامعة الأزهر بمختلف كلياتهم.

وكرم مجلس الجامعة عديدًا من عمداء وعميدات الكليات، الذين أسهموا بشكل كبير في أنشطة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف.

وصدق مجلس الجامعة على عدد من الترقيات لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، والتي شملت ترقية عدد 20 لدرجة الأستاذية، وعدد 22 إلى درجة أستاذ مساعد، إضافة لتعيين 87 بدرجة مدرس بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.