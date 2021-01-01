نقابة الصحفيين تعلن تأجيل الاشتراك فى مشروع العلاج

أكد محمد شبانة، الأمين العام لنقابة الصحفيين، أنه تماشيا مع الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية، وللحفاظ على صحة الزملاء الصحفيين، فقد تقرر تأجيل تحصيل الاشتراكات السنوية للزملاء والاشتراك، بمشروع العلاج لمدة ثلاثة أيام، على أن تستأنف بداية من يوم الثلاثاء، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن طريقة الاشتراك النهائية، خلال ساعات من خلال خدمة فورى بجميع محافظات مصر، وذلك حرصا على التباعد فى ظل الازدحام المتوقع بمبنى النقابة فى هذه الفترة من كل عام وهو ما لا يجوز حدوثه بالعام الحالى لظروف تفشى فيروس كوفيد ١٩.

نقابة الصحفيين تتعاقد مع شركة فورى

وأضاف الأمين العام لنقابة الصحفيين، أنه تم التعاقد مع شركة فورى وفق قرار بالإحتماع الأخير للمجلس وسيقوم كل عضو بالنقابة بالسداد عن طريق فورى وبإمكانه الحصول ايضا على خدمة توصيل بطاقات الاشتراك او العلاج الى منزله مقابل مبلغ رمزى.

نقابة الصحفيين تعلن كيفية الأشتراك

وأشار الأمين العام لنقابة الصحفيين، إنه لن يتم الاشتراك من خلال مبنى النقابة بالتواصل المباشر وبالطرق التقليدية او السداد بخزينة النقابة نهائيا خلال الوقت الراهن وانه يناشد الزملاء بعدم التوجه للنقابة لأجل تجديد الاشتراك وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل، وكذلك طريقة تقسيط اشتراك العلاج لمن يرغب خلال ساعات لجميع الزملاء.

وقال شبانة، عضو مجلس إدارة نقابة الصحفييين، إن النقابة ستقدم فقط فى الفترة المقبلة الخدمات التقليدية كالقروض والاعانات واعتماد الأوراق لمدة ثلاث ساعات يوميا فقط وذلك من العاشرة صباحا وحتى الواحدة ظهرا مع استمرار الخدمات الحكومية كالشهر العقارى وتذاكر القطارات والسجل المدنى وغيرها خلال نفس الفترة ثلاث ساعات يوميا.

واشار شبانة انه يجب على الزملاء الصحفيين اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية خلال التواجد بمبنى النقابة لأجل صالحهم وللحفاظ عليهم.

وانهى الأمين العام لنقابة الصحفيين تصريحاته مؤكدا ان الفترة القادمة تحتاج لمزيد من الالتزام حفاظا على صحة الزملاء الصحفيين مؤكدا ان مجلس النقابة برئاسة ضياء رشوان اتخذ العديد من الاجراءات لصالح الصحفيين فى مواجهة فيروس كورونا