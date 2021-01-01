سعفان: إعفاء 80% من الغرامات المترتبة على عدم تجديد تصاريح العمال بالأردن

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لـ وزارة القوى العاملة، وفقا لبيان صحفى، إن التقرير الذى تلقاها الوزير من مكتب التمثيل العمالى بعمان، يشير إلى صدر قرار من مجلس الوزراء الأردنى بإعفاء ما نسبته 80% من الغرامات المترتّبة على عدم تجديد تصاريح العمل الوافدين.
وأشار الملحق العمالى طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالى بعمان، إلى أن مجلس الوزراء الأردنى قرر إعفاء ما نسبته 80% من الغرامات المترتّبة على عدم تجديد تصاريح العمل غير الأردنيين الراغبين فى البقاء على أراضى المملكة، والتى مضى على انتهائها أكثر من 90 يوماً، وذلك حتّى 31 يناير 2021.
وقال: إن القرار يشمل الغرامات المنصوص عليها فى المادّة (6) من نظام رسوم تصاريح العمل غير الأردنيين رقم (142) لسنة 2019، والتى تنصّ على أنّ "تستوفى من صاحب العمل غرامة تأخير مقدارها 50% من قيمة رسم تصريح العمل فى حال انتهاء مدّة تصريح العمل وعدم تجديده خلال 90 يوماً من تاريخ الانتهاء".
ويشترط للاستفادة من الإعفاء دفع الرسوم المترتّبة على تجديد التصريح قبل المدة المشار إليها.
ويأتى القرار بهدف تقليل الآثار الاقتصاديّة على أصحاب العمل فى القطاع الخاصّ، ومساعدتهم فى تحمّل الأعباء المترتّبة عليهم نتيجة جائحة كورونا، والاستمرار فى عمليّة تنظيم سوق العمل، وضمان الالتزام بإصدار التصاريح للعمّال غير الأردنيين، والحدّ من تشغيل العمالة المخالِفة لأحكام قانون العمل.
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