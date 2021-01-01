مستشار المفتى: نستهدف أن تكون دار الإفتاء المرجعية العالمية فى صناعة الفتوى

جدة - نرمين السيد - وقال مستشار مفتى الجمهورية فى تصريحات اليوم، إن الرسالة التى تتبناها الدار من خلال خطتها التى وضعتها للسنوات الخمس المقبلة هى بيان صحيح الدين فى إطارٍ من الوسطية والانضباط المؤسسى والانفتاح الحضارى الواعى بتحقيق مصالح الأفراد والأوطان فى ظل مقاصد الشريعة عبر الريادة والابتكار فى المجال الإفتائى، مشيرا إلى أن الخطة الخمسية تستهدف الوصول بالدار كمرجعية إفتائية إلى العالمية، فبعد أن اعتبر الاتحاد الأوروبى دار الإفتاء المصرية مرجعية له فيما يخص رسالتها، تسعى الدار إلى استكمال سعيها المتواصل إلى البيان المنضبط للأحكام الشرعية عبر استهداف كونها مرجعية دولية لكبرى المنظمات الدولية، ويأتى ذلك فى إطار استهداف الدولة تأكيد قوة مصر الناعمة فى رؤيتها 2030م.

وأوضح أن الدار ستعمل على تحقيق ذلك على أصعدة مختلفة ومن خلال مشاريع ومبادرات ستعمل على تحقيقها ضمن خطتها على مدار السنوات الخمس المقبلة، يأتى فى مقدمتها إنشاء مجمع فقهى مختلف نسبيًّا عن المجامع الموجودة بحيث يكون متخصصًا فى وضع ضوابط الإفتاء فيما يستجد من قضايا ونوازل ، لافتا إلى أن الدار ستسعى كذلك إلى تعزيز قنوات الاتصال مع المستفتين، وتذليل كافة سبل الوصول إلى المتصدرين للفتوى وممثلى دار الإفتاء المصرية، لتقديم الجواب عن الحكم الشرعى المراد معرفته، وتولى عناية خاصة بالخدمات الإفتائية الموجهة إلى الأقليات المسلمة وكيفية إعدادها ومعالجتها.

وأشار إلى أن الدار ستعمل على التوسع أفقيًّا بإنشاء عدة فروع لدار الإفتاء فى محافظات مصر المختلفة، على أن يبدأ ذلك فى يناير 2022 وينتهى فى ديسمبر 2025، كما ستطلق عددًا من القوافل الإفتائية، تستهدف الوصول للقرى والنجوع البعيدة والأقل استخدامًا لوسائل التواصل؛ مما يقلل من فرص تواصلهم مع دار الإفتاء، على أن يبدأ التنفيذ فى مارس 2021، وينتهى فى ديسمبر 2024، فضلًا عن زيادة عدد المتصدرين للفتوى، بالعمل على زيادة عدد المتصدرين للفتوى فى مقر دار الإفتاء وفروعها لاستيعاب أعداد السائلين المتزايدة، ويكون البدء فى يناير 2021، على أن يتم الأمر فى ديسمبر 2024.

وعلى صعيد تعزيز الدور المجتمعى لدار الإفتاء، أوضح مستشار مفتى الجمهورية أن الدار تسعى من خلال خطتها الخمسية إلى تعزيز دورها داخل المجتمع المصري، وعدم الاقتصار على دورها الأصيل من بيان الأحكام الشرعية، وتجاوز ذلك للقيام بدورها فى الإصلاح المجتمعى بوصفها مؤسسة لها مكانتها الكبيرة فى قلوب المواطنين، ويأتى ذلك فى إطار استهداف الدولة فى رؤيتها 2030م تفعيل منظومة القيم الإيجابية فى الخطاب الدينى.

وقال نجم إن الدار ستعمل على إنشاء مكاتب تمثلها فى المحاكم من أجل الإرشاد فى قضايا المنازعات الأسرية وغيرها، وإنشاء مركز تحكيم تابع للدار يختص بالنظر فى المنازعات المالية والأسرية خاصة المتعلقة بالميراث والتركات، وتطوير لجنة الأبحاث الاجتماعية، وهى لجنة مشتركة من خبراء ومتخصصين لعمل دراسات وأبحاث شرعية وعلمية وميدانية حول الظواهر والقضايا الاجتماعية.

وفيما يتعلق الأهداف التى تضمنتها خطة دار الإفتاء، أوضح مستشار المفتى أنها تضمنت تعزيز المنهج الوسطى ومحاربة الفقه المتطرف، فى محاولة لتفكيك الفكر الإرهابى المتطرف والرد على أطروحاته الغوغائية بالحكمة والموعظة الحسنة، وتوعية المجتمعات بمخاطره وآثاره على مستوى العالم، وذلك من خلال تطوير مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، وإنشاء برنامج "سلام" وهو برنامج إلكترونى يستند إلى التقنية الحديثة فى تشكيل مخرجات تجمع كافة العوامل المرتبطة بالتطرف والإرهاب فى شكل شبكى وفق عوامل متفاعلة مجددة، وإصدار المرجع المصرى فى دراسة التطرف ومواجهته، وهى موسوعة علمية للتعريف بظاهرة التطرف ودوافعها ومصادرها ومنطلقات الفكر المتطرف، وسبل الوقاية منها وطرق مواجهتها وتصدر فى 30 مجلدًا.

وإطلاق منصة "محاكمة" وهى منصة إلكترونية تعتمد على تقنية الواقع الافتراضى Virtual Reality تبنى من خلالها مبنى محكمة يمكن للزائر أن يلتقى فيها بالعديد من الشخصيات المتطرفة، وتقوم المنصة بعمل احتكاك بين الزائر وبين تلك الشخصيات لتوليد الأفكار المرتبطة بحجج هؤلاء الأشخاص لارتكاب جرائمهم والجواب عن تلك الحجج وبيان الصحيح منها. فضلًا عن تطوير وحدة الرسوم المتحركة، وإنشاء مركز سلام لدراسات التشدد، وهى مبادرة تُعنى بإنشاء مركز لإعداد الدراسات الاستراتيجية والمستقبلية، يعالج مشكلات التشدد والتطرف ويقدم توصيات وبرامج عمل لكيفية مواجهتها.

وأضاف أن خطة الإفتاء تهدف أيضًا إلى القيام بدورها الرائد فى دعم صناعة الإفتاء فى مصر والعالم عن طريق تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدار والهيئات الإفتائية على مستوى العالم، وذلك من خلال إنشاء المكاتب التمثيلية للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم التابعة لدار الإفتاء المصرية، وهى مبادرة تعنى بإنشاء مكاتب تمثيل للأمانة العامة تكون فروعًا لمقرها فى القاهرة، وكذلك لتكون محور ارتكاز لزيادة التواصل بين الدار ونظام الإفتاء القائم فى بلد المكتب، وإيفاد القوافل الخارجية، ودعم جائزة الإمام القرافى وهى جائزة سنوية فى التميز الإفتائى سواء فى موضوعات فقهية أو إدارية تتعلق بمؤسسات الفتوى، وإنشاء وحدة للاستشارات الإدارية تُعنَى بتأهيل دور وهيئات الإفتاء إداريًّا بهدف تحويلها لمؤسسات مطبقة للنظُم الإدارية الحديثة للارتقاء بعملية الإفتاء.

وفى حقل إثراء البحث العلمى فى مجال الإفتاء ومستجداته، أشار مستشار مفتى الجمهورية إلى أن الدار ستعمل من خلال الأمانة على التغلب على غياب مجال الفتوى عن ميدان البحث الأكاديمى عن طريق توجيه الباحثين إليها وإعداد قواعد البيانات اللازمة للرسائل والجامعات، والاهتمام بتحقيق التراث الإفتائى وإعداد المراجع العلمية فى الإفتاء.

وأوضح أن ذلك سيتم من خلال إنشاء مرصد المستقبل الإفتائى، وهى مبادرة تهدف إلى استشراف المستقبل للتنبؤ بمآل حركة الإفتاء فيه وكيفية إدارة التعامل معه، ويأتى ذلك فى إطار استهداف الدولة فى رؤيتها 2030م إرساء ثقافة البحث والاستشراف المستقبلي، وإنشاء مركز دعم البحث الإفتائي، وهى مبادرة تعنى بتنشيط البحث الأكاديمى فى مجال الفتوى، ومشروع إحياء تراث أعلام مفتى مصر، وهو مشروع علمى يهدف إلى جمع التراث العلمى لأكبر المشايخ الذين تقلدوا الإفتاء فى مصر، ومراجعته وتحقيقه وإخراجه، وإطلاق مشروع المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية، وهى موسوعة علمية تهدف إلى جمع مبادئ وأركان العملية الإفتائية وتصدر فى 30 مجلدًا، وخروج قاعدة بيانات محرك البحث الإلكترونى للمؤشر العالمى للفتوى وهى قاعدة تضم 2 مليون فتوى مصنفة ومحللة من كافة النطاقات الجغرافية بجانب فتاوى التنظيمات الإرهابية كنواة لأكبر قاعدة بيانات للفتوى بالعالم.

أما فى مجال تأهيل وإعداد الكوادر الإفتائية والشرعية وزيادة خبراتها فى مجال العمل الإفتائى، فأكد مستشار مفتى الجمهورية أن خطة الدار لم تغفل هذا الجانب المهم، حيث ستعمل الدار من خلال هذا الهدف على التغلب على أزمة قلة الكوادر الإفتائية والتى تتسبب كثيرًا من فوضى الفتاوى.

وعن آلية تنفيذ ذلك، أوضح أن الدر ستطلق برنامج التأهيل الإفتائى للمتصدرين للفتوى عبر الفضاء الإلكترونى، وهى مبادرة تعنى بإنشاء برنامج تأسيسى للمتصدرين للفتوى يمنحهم المعرفة العلمية والتطبيق العملى والعلوم اللازمة للربط بين المعرفة الشرعية والواقع، وتطوير منصة هداية الإلكترونية، وهى مبادرة تعنى بإنشاء منصة إلكترونية متعددة المهام والتخصُّصاتِ، تقدِّمُ مجموعةً من البرامج التعليميةِ والثقافيةِ والسلوكيةِ، والدوراتِ التدريبيةِ ويستهدف فى هذه الفترة زيادة توسعها.

وأضاف أن من ضمن المشاريع التى وضعتها الدار فى خطتها الخمسية تطوير وسيلة الفتوى الهاتفية، وذلك بربط عدد من هواتف المتصدرين للفتوى برقم خاص للفتاوى فى الدار، وإنشاء قسم نسائى يتكون من مجموعة من الباحثات للإجابة عن القضايا النسائية المحرجة، ولزيادة مشاركة المرأة فى العمل، وإنشاء مرصد للجاليات المسلمة، ويراد بهذه المبادرة إنشاء آلة بحثية لخدمة دار الإفتاء لتحقيق الرصد والمتابعة الرصينة لأوضاع الجاليات الإسلامية فى الخارج، وإنشاء ملتقى بحوث ودراسات الأقليات المسلمة، وهى مبادرة تعنى بإنشاء ملتقًى يجمع الباحثين والدارسين من مختلف التخصصات التى تتعلق بشئون الأقليات المسلمة، لعقد حلقات نقاشية والخروج بأوراق عمل رصينة، وإطلاق التطبيق الإلكترونى العالمى للفتاوى، وهو تطبيق إلكترونى عالمى للفتاوى باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية (FatwaPro)، وإنشاء وحدة للإنتاج الفنى متخصصة تهدف إلى إنتاج برامج وأفلام قصيرة لتسهيل الحصول على الفتاوى الشرعية بشكل إبداعى.