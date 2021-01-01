صور.. مسؤولو الإسكان يتابعون تجارب تشغيل ضخ المياه النقية للعاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - نفذ المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، يرافقه المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والمشرف على جهاز خليج السويس، ومسئولو الجهاز، اليوم الجمعة، جولة ميدانية لمتابعة أعمال الإنشاءات والتركيبات وتجارب التشغيل لمنظومة ضخ المياه النقية للعاصمة الإدارية الجديدة، بدءا من رافع 1 بداخل محطة التنقية "التوسعة" بطاقة 600 ألف م3 بمدينة العاشر من رمضان.





كما مر مسئولو الإسكان على الخط الناقل للمياه النقية قطر 1000 مم، من مدينة العاشر من رمضان حتى العاصمة الإدارية الجديدة وخزان الاستقبال، للتأكد من انتهاء الإنشاءات والتركيبات الكهروميكانيكية والمضخات وملحقاتها لرفع تصرفات مياه الشرب حتى تصل إلى 100 ألف م3/يوم.

المهندس جمال طلعت، بسرعة الإنتهاء من تجارب التشغيل لمنظومة مياه الشرب الخاصة بنقل المياه للعاصمة الإدارية الجديدة، والتأكد من جاهزيتها على أعلى مستوى تمهيدا لدخولها الخدمة فى أسرع وقت، مشيرا إلى أن ذلك يأتى فى إطار الانتهاء من المشروعات القومية، وتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بسرعة الانتهاء من منظومة ضخ مياه الشرب للعاصمة الإدارية الجديدة.

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