صور.. محافظ البحيرة يفتتح مسجد زاوية نعيم بأبو حمص بتكلفة 4 ملايين جنيه

جدة - نرمين السيد - افتتح هشام آمنة محافظ البحيرة، اليوم الجمعة، مسجد قرية زاوية نعيم الكبير التابعة لمجلس قرية جواد حسنى بأبو حمص والمقام على مساحة 900 م2، بالإضافة إلى مساحة 130 مترا مخصصة للوضوء، ومكون من 3 طوابق بتكلفة إجمالية بلغت 4 ملايين جنيه بجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف.





وأشاد محافظ البحيرة بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التى تقدمها المساجد.



كما ثمّن المحافظ الدور الكبير الذى تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد، بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.

وأشار إلى أنه تم خلال عام واحد بناء وافتتاح 139 مسجدا تجاوزت تكلفتها 200 مليون جنية فى طفرة كبيرة لتضاف إلى إجمالى عدد المساجد بنطاق المحافظة ليصبح إجمالى عدد المساجد بنطاق المحافظة 13.843 مسجدا لتكون أبلغ شاهد ورد باتجاه الدولة للبناء والتشييد والتقدم والنمو فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى.



وأدى محافظ البحيرة صلاة الجمعة بالمسجد عقب افتتاحه بحضور المهندس حازم الأشمونى السكرتير العام، واللواء مدحت الزغد رئيس مدينة أبو حمص، والدكتور حمودة الجزار وكيل مديرية الصحة، وأعضاء مجلسى الشيوخ والنواب والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية وقيادات الأوقاف والدعوة، وجمع كبير من المصلين من أهالى القرية.



وألقى الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف خطبة الجمعة وإمامة المصلين لأداء الصلاة، وتناولت الخطبة الصلابة فى مواجهة الجوائح والأزمات والأخذ بأسباب العلم والعمل الجاد طريق العبور نحو المستقبل.