قيادية بمستقبل وطن: مبادرة حياة كريمة ضمان وتأكيد لحقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - أشادت الدكتورة زينب نوار عضو أمانة المهنيين المركزية بحزب مستقبل وطن، وأستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية، بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" والتى تستهدف تحقيق التنمية المستدامة بالقرى الأكثر احتياجا والتى تشمل 50 مركزا على مستوى الجمهورية بعدد 1500 قرية.





وأكدت نوار، فى بيان صحفى، أن هذه المبادرة مهمة للغاية بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد ولكن من أجل ضمان تحقيق معيشة كريمة وجيدة لجميع المصريين، وأن المبادرة تأتى بمثابة ضمان وتأكيد لحقوق الإنسان فى الحياة الكريمة، كما أنها تؤكد حرص الدولة المصرية متمثلة فى الرئيس السيسى والحكومة على الاهتمام بالمواطن المصرى والعمل على توفير سبل الحياة الكريمة له، فضلا عن حرص الرئيس السيسى على تحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر فقرا وتطبيق العدالة الاجتماعية والارتقاء بالمستوى الاجتماعى والاقتصادى للأسر الفقيرة.

وأوضحت نوار، أن مبادرة "حياة كريمة"، ستشمل تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها تحقيق حياة أفضل لتلك القرى من تطوير البنية التحتية بدخول الصرف الصحى والغاز الطبيعى وتحسين شبكة مياه الشرب، وعمل مشروعات خدمية توفر فرص عمل وبناء منشآت تعليمية وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية الموجودة بها.

وأشارت القيادية بحزب مستقبل وطن، إلى أن المبادرة تأتى استكمالا للخطوات التى بدأها الرئيس السيسى منذ توليه الحكم فى طريق إعادة بناء الإنسان واستعادة حقوقه وتوفير حياة كريمة له، فتلك المبادرة ليست الأولى حيث أطلق الرئيس السيسى مبادرات مهمة أخرى خلال السنوات الماضية تمثلت فى القضاء على العشوائيات ومبادرة علاج فيروس سى، بالإضافة لمبادرة القضاء على قوائم الانتظار، فضلا عن الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكرت نوار، أن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة شملت 400 قرية تم تطويرها خلال العام الماضى فى إطار مخطط الدولة لتطوير جميع قرى مصر خلال 3 سنوات وعلى عدة محاور، وأن المرحلة الثانية ستشمل 1500 قرية يسكنها 18 مليون مواطن، وبتكلفة 500 مليار جنيه.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجه الحكومة والمؤسسات المعنية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى بإطلاق المرحلة الثانية للمبادرة حياة كريمة.