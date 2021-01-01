بتكلفة تصل لـ3 مليارات جنيه.. تفاصيل 4 مشروعات أثرية ضخمة نفذتها الحكومة في 2020

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا تسلط الضوء على حصاد قطاع السياحة والآثار في هذا العام، والذي يرصد معدل تنفيذ 4 مشروعات أثرية ضخمة بتكلفة إجمالية تصل إلى 3 مليارات جنيه.

واستعرض التقرير عددًا من مشروعات قطاع السياحة والآثار خلال 2020، وفي مقدمتها مشروع المتحف المصري الكبير، الذي بلغ إجمالي تكلفة تنفيذه نحو مليار دولار، ووصلت نسبة تنفيذه نحو أكثر من 97%، حيث تم نقل 54223 قطعة أثرية للمتحف، فضلًا عن ترميم وصيانة 53071 قطعة أثرية أخرى.

وفي السياق ذاته أشار التقرير إلى المتحف القومي للحضارة، والذي بلغ إجمالي تكلفة تنفيذه حتى الآن 1.5 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من كافة أعمال البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بالمتحف.

كما تم ترميم قصر البارون وافتتاحه في يونيو 2020 بتكلفة بلغت 175 مليون جنيه، وكذلك تم تطوير ميدان التحرير بتكلفة تقديرية بلغت نحو 150 مليون جنيه، حيث تم إقامة مسلة رمسيس الثاني ونقل أربعة تماثيل للكباش من الأقصر بالميدان.

وبالنسبة لمشروع تطوير مسار طريق الكباش بالأقصر، أوضح التقرير أن تكلفته بلغت نحو 320 مليون جنيه، وتم خلاله الانتهاء من كشف وتجهيز المسار وإزالة الإشغالات بالكامل، ومن المتوقع افتتاحه 2021.