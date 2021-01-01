مصر للطيران تسير رحلات يوميا إلى لاجوس وأديس أبابا اعتبارا من الأربعاء المقبل

أعلنت مصر للطيران عن تشغيل رحلة يوميًا من القاهرة إلى كل من مدينة أديس أبابا اعتبارًا من يوم الأربعاء القادم، الموافق 6 يناير الحالي وإلى مدينة لاجوس بنيجيريا اعتبارًا من ١ فبراير ٢٠٢١، وذلك تزامنًا مع بداية العام الجديد وفي إطار الجهود التي تبذلها مصر للطيران لزيادة معدلات تشغيل رحلاتها إلى العديد من النقاط حول العالم.

وتُسير مصر للطيران رحلاتها إلى المدينتين بعدد من الطرازات المتطورة لدى الشركة مثل طراز الـبوينج B737-800NG والذي يسع لعدد 16 مقعد بدرجة رجال الأعمال و 138 مقعد بالدرجة السياحية ومزودة بشاشات شخصية وخدمات ترفيهية في جميع الدرجات.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

وتشهد مصر للطيران، زيادة في رحلاتها الجوية بالتزامن مع أول أيام العام الجديد 2021، حيث تسير اليوم الجمعة، 75 رحلة جوية إلى وجهات عالمية ودولية، يقابل ذلك أيضا زيادة في رحلات الطيران الداخلي التي تسيرها الشركة الوطنية إلى مدن مصر السياحية، فـ من المخطط أن تسير

الشركة نحو 368 رحلة داخلية ما بين المنتظمة والعارضة خلال أول أسبوعين في 2021، وذلك لنقل عدد كبير من الركاب إلي مدن مصر السياحية لقضاء عطلات الكريسماس.