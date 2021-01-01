للتوعية بأهميتها.. البيئة تصمم شجرة ميلاد من المخلفات المنزلية

قدم فريق التوعية الطلابية بوزارة البيئة تصميمًا جديدًا لشجرة الكريسماس بمناسبة أعياد رأس السنة من مكونات صديقة للبيئة من المخلفات المنزلية من ورق الجرائد، كراتين بيض، وكرتون الفويل، كراتين قديمة، علب لبن مستهلكة وتزيينها بالسلوفان وفروع الشجر، لتحقيق منظر جمالي في المنزل وتوفير التكلفة المرتفعة لأشجار الكريسماس.
يأتي ذلك فى إطار حرص فرق التوعية بالوزارة على رفع الوعي البيئي لدى كافة فئات وشرائح المجتمع بأهمية إعادة تدوير المخلفات الورقية والبلاستيكية والكرتونية وتعظيم الاستفادة منها والتوعية بمفهوم إعادة التدوير كأحد الوسائل للحفاظ على البيئة وصناعة مثل هذه المنتجات، واستخدام الموارد المتاحة في صناعة البهجة للبيئة المحيطة به.
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