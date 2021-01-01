هيئة التأمينات: لا نية لدينا للإعلان عن وظائف جديدة حاليًا أو في المستقبل القريب

أعلن اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه لا نية لدى الهيئة للإعلان عن وظائف جديدة خلال الفترة الحالية أو في المستقبل القريب، موضحًا أن الهيئة لديها 24 ألف موظف تقريبًا يقومون على خدمة أكثر من 25 مليون مواطن.

وأشار جمال عوض، في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )، إلى أن العام الجديد سيشهد قيام الهيئة ببدء أكبر عملية تدريب لجميع موظفي التأمينات عبر الانترنت "اون لاين" لتأهيلهم للتعامل مع متطلبات التحول الرقمي لمنظومة التأمينات الجديدة، وذلك عقب أوقات العمل الرسمية حتى لا تتأثر مصالح المواطنين.

ووجه رئيس الهيئة رسالة طمأنة لجميع الموظفين بأنه لن يضار أي موظف جراء تنفيذ منظومة الميكنة، حيث من المقرر أن ينخفض العدد عقب عامين نتيجة بلوغ عدد 3 آلاف موظف تقريبًا السن القانونية للتقاعد، ليصبح عدد الموظفين في الهيئة على مستوى الجمهورية 21 ألف موظف وهو العدد الذي تحتاجه الهيئة فقط عقب تنفيذ المنظومة الجديدة، مؤكدا أنه لا نية لدى الهيئة للإعلان عن وظائف جديدة حاليًا أو في المستقبل القريب.

وأعلن رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن بدء دمج جميع مكاتب التأمينات التابعة لصندوقي التأمين الاجتماعي على العاملين بالقطاع الحكومي وكذلك العاملين في قطاع الأعمال العام والخاص في محافظة القاهرة والبالغ عددها 67 مكتبًا، ونقل الأرشيف الورقي منها وتحويلها لمكاتب أمامية فقط "خدمة عملاء" مهمتها تلقى طلبات المتعاملين معها، على أن يخصص المبنى الرئيسي لصندوق التأمين الاجتماعي على العاملين بالقطاع الحكومي بمنطقة "لاظوغلي" بوسط العاصمة ليصبح مركز عمليات التأمينات بمحافظة القاهرة، مشيرًا إلى أن الهيئة ستطبق نفس آليات التطوير والدمج بمحافظتي الدقهلية وأسيوط في نفس الوقت.