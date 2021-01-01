الزراعة في أسبوع.. تكليف رئاسي بإعداد مشروع قومي لتنمية المراعي في مصر

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم 19، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 25 الى31 ديسمبر ، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة.

وأصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، وقناة مصر الزراعية.

وسلط الإنفوجراف الضوء، على اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء حمدي بدين رئيس الشركة الوطنية للثروة السمكية، حيث تناول الاجتماع "استعراض مخطط المشروعات المستقبلية للمزارع السمكية بالتعاون مع الخبرة الأجنبية".

واشار الملخص الى ان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عقد اجتماعا مع مديري مديريات الطب البيطري والزراعة بالمحافظات، عبر الفيديو كونفرانس بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية والدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، لمتابعة الانتهاء من تحديث حصر الثروة الحيوانية والداجنة وتطوير مراكز تجميع الألبان وايضا منظومة الري الحديث

فضلا عن ترأسه الاجتماع الثالث للجنة المكلفة بدراسة وإعداد مشروع قومى لتنمية المراعى فى مصر، بحضور الدكتور نعيم مصيلحى مستشار وزير الزراعة لمشروعات التوسع الأفقى واستصلاح الأراضى ، وبحضور ممثلين عن بعض الوزرات والجهات المعنية وبعض الخبراء من الجامعات المصرية ومراكز البحوث، حيث تم بحث تنمية المراعى والوديان، لافتا الى انها تأتي ولأول مرة ضمن إهتمامات الحكومة لتحقيق اقصى استفادة من الموارد الطبيعية.

وخلال هذا الاسبوع، انتهى المعمل المركزى لبحوث الحشائش، التابع لمركز البحوث الزراعية، من تدريب المهندسين الزراعيين في 22 محافظة، على المكافحة الآمنة لحشائش الزمير في محصول القمح، ضمن برنامج: "اليوم الكامل للزمير"، والذي تم تنفيذه على مدار اسبوع كامل، كما نفذت الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدد 310 قافلة بيطرية في 22 محافظة خلال عام 2020، حيث قامت بعلاج وفحص وتحصين 37817 رأس حيوان من الامراض الجلدية و23901 رأس حيوان ضد الطفيليات الداخلية و40140 رأس حيوان من الامراض المعوية والتنفسية ونقص التغذية، كما شملت القوافل علاج حالات تأخر الحمل والكشف بالسونار لعدد 25092 راس حيوان واجراء عمليات جراحية لعدد 2525 حالة.

وأطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الادارة المركزية للحجر الزراعي، اطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة الربط الإلكتروني والتحول الرقمي بالحجر الزراعي المصري، حيث تم البدء في اول مرحلة من تكويد المزارع الكترونيا بالتعاون مع مركز النظم والمعلومات بوزارة الانتاج الحربي، حيث تستهدف رفع القدرة التنافسية للحاصلات الزراعية، فضلا عن زيادة القدرة على النفاذ على الاسواق الخارجية وفتح اسواق خارجية جديدة، وزيادة الثقة في الحاصلات الزراعية المصرية، اضافة الى رفع القيمة التسويقية للمنتج المصري.

كما أعلنت الوزارة، حصول المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية، على اعتماد الايزو ( 17025/2017 ) من المجلس الوطني للإعتماد (إيجاك)، حيث يعد ذلك الاعتماد هو الثاني الذي يحصل عليه المعمل خلال الشهور الثلاثة الاخيرة، كذلك تم تمديد الاعتماد الممنوح للمعمل المركزي للمبيدات من المجلس الوطني للاعتماد (الايجاك ).

وبلغ إجمالي كمية الصادرات الزراعية المصرية، حتى هذا الاسبوع اكثر من 5 مليون طن، وذلك رغم تفشي جائحة كورونا.