مصر توقع مع بنك الاستثمار الأوروبي اتفاقية بقيمة 1.12 مليار يورو لدعم منظومة مترو الأنفاق

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك انفوجراف تحت عنوان " رقم صحيح" .
وقال المركز ان مصر وقعت مع بنك الاستثمار الأوروبي اتفاقية بقيمة 1.12 مليار يورو لدعم منظومة مترو الأنفاق في القاهرة والترام في والإسكندرية، ويمول البنك قطاع المواصلات في المدينتين الأكثر كثافة سكانية على مستوى الجمهورية (30-35% من سكان مصر يعيشون في القاهرة والإسكندرية).
واضاف مركز المعلومات ان هذا التمويل يتوافق مع التوجه العام للبنك الذي يستهدف دعم أولويات الحكومة المصرية.
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