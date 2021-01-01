الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بشأن مد فترة التصالح في مخالفات البناء

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، رقم ٢٧٢٥ لسنة ٢٠٢٠ بشأن مد مدة قبول طلبات التصالح وتقنين الأوضاع المقدمة من ذوي الشأن الي الجهة الإدارية المختصة وفقا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ والقرارات ذات الصلة.

جاء ذلك في الجريدة الرسمية، في عددها الصادر ، أمس الخميس الموافق 31 ديسمبر 2020.

ووافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع، الذي عقد أمس الخميس، على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهي هذه الفترة آخر مارس المقبل، وذلك طبقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، وعلى أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد في شهر يناير المقبل، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد في شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد في شهر مارس المقبل، وذلك بدلًا من 25% التي سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.