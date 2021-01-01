مخبأة داخل البسكويت.. إحباط محاولة تهريب 88 ألف يورو مع راكب مصري بالمطار

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى برئاسة مصطفى السيد مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 وتعديلاته والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته. أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط الطيران التركية رقم 692 القادمة من إسطنبول اشتبه محمد يوسف مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصرى الجنسية قادم من روما ترانزيت تركيا حاول الخروج مسرعا بحقائبه من صالة الوصول. وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أو عملة أو أوراق مالية أجاب بالنفى . وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAy بمعرفة إبراهيم كمال ومصطفى مرسي مأمورى الفحص تحت إشراف محمد عبد المنعم رئيس القسم فتم تأكيد الاشتباه . وبالعرض على رضا أبو العزم نائب مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة من هيثم محمد مأمور الجمرك وإبراهيم حسن مدير الحركة لتفتيش الراكب فتبين وجود 88080 يورو مخبأة فى عبوتى علب بسكويت بداخل حقائبه . قرر مصطفى السيد مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية و تحرير محضر ضبط رقم 1 لسنة2021 بالواقعة بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك وإخطار الجهات المختصة .

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