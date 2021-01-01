نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التضامن في أسبوع| مشروعات.. ولقاءات.. وتوقيع بروتوكولات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعمل وحدة التضامن الاجتماعي على إتاحة حزمة من الخدمات الاجتماعية والاقتصادية المتكاملة للطلابشهدت وزارة التضامن الاجتماعي على مدى السبعة الأيام الماضية عددًا من الأنشطة المختلفة، حيث شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في احتفالية الهلال الأحمر باليوم العالمي للتطوع، كما عقدت سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع مختلف قطاعات الوزارة، ووقعت بروتوكول تعاون مع رئيس جامعة الازهر لانشاء وحدة للتضامن الاجتماعي داخل الجامعة.

وأطلقت عددًا من المشروعات وغيرها من الأنشطة نستعرضها فى التقرير التالى:

_احتفالية الهلال الأحمر:-

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي نائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصرى الاحتفال الذي نظمه الهلال الأحمر المصري بمناسبة اليوم العالمى للتطوع،والذي يأتي في ديسمبر من كل عام بهدف تقدير المتطوعين والاعتراف بمساهماتهم في خدمة مجتمعاتهم.

وجاء الاحتفال تحت شعار "معا نستطيع بالتطوع.. شكرا للمتطوعين"، حيث أثبت المتطوعون قدرتهم المتميزة على الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا في أصعب الظروف خاصة في ظل ما شهده العالم هذا العام من ظروف استثنائية مع جائحة كورونا، لذا يأتي الاحتفال لشكرهم وتقديرا لهم على مجهوداتهم.

_مشروعات تنموية:-

وفي إطار استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي للاستثمار في التنمية الريفية ومواجهة الفقر متعدد الأبعاد في مختلف قرى محافظات الجمهوية، تولى الإدارة العامة لتنمية المجتمعات المحلية احدي الإدارات العامة التابعة للإدارة المركزية للتنمية الاجتماعية وضع أسس وقواعد وأساليب عمليات التنمية في المجتمعات الريفية والصحراوية والحضرية وكذا توجيه عمليات التنمية فنيا ومتابعتها بما يمكن من قيام برامج ومشروعات في هذا المجال علي أسس علمية سليمة.

وتستهدف مشروعات التنمية التي تقدمها الوزارة 8 محافظات هي الوادي الجديد، قنا، اسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، الشرقية والقليوبية، حيث تم تقديم معدات ثقيلة، من خلال 12 جمعية أهلية في هذه المحافظات، تضم جرارات زراعية ومقطورات زراعية ومكابس زراعية ومفرمة مخلفات وسيارات نقل مجهزة بفنطاس كسح بيارات وسيارات نقل لجمع المخلفات وسيارات نقل أفراد.

_بحث مشكلات قصار القامة:-

واجتمعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مع عدد من قصار القامة لاستعراض المشاكل والتحديات التي تواجههم، وسبل دمجهم في المجتمع، ومن الجدير بالذكر أنه قد تم تضمين قصار القامة كأحد فئات الأشخاص ذوي الإعاقة طبقًا لما ورد في الدستور المصري 2014، وقد روعي ذلك في القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية الصادرة في ديسمبر 2018.

واســتمعت وزيرة التضامن الاجتماعـــــــــــي الي التحديات التي يواجهونها بشأن دمجهم في المجتمع وبصفة خاصة في مجالات وسائل الانتقال وعدم إتاحتها، وضعف فرص التدريب والتأهيل، وقلة فرص العمل الملائمة لهم، وتجهيز وتأثيث الشقق الخاصة بهم والملائمة لمعيشتهم. هذا بالإضافة الي سبل مواجهة مشكلة التنمر ضدهم في المجتمع بشكل عام.

_بروتوكول تعاون مع جامعة الأزهر:-

وقعت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون مع الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الازهر لانشاء وحدة للتضامن الاجتماعي داخل الجامعة، وذلك في إطار سلسلة البروتوكولات التي وقعتها الوزارة مع الجامعات المصرية.

وتتيح هذه الوحدة وجود قنوات للتواصل بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتعليم العالي لإحداث نوع من التكامل بينهم في تقديم حزمة من الخدمات الاجتماعية التي يحتاجها الطالب الجامعي باعتباره مواطن مصري يمثل هدفًا للتنمية المستدامة التي ترتكز على محوري العدالة الاجتماعية وبناء الانسان.

