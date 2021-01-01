موقع دوت الخليج الإخباري 2021.. خدمة متكاملة للقارئ.. المصداقية معيارنا الوحيد

وسط العديد من التجارب الصحفية والإخبارية التي أنطلقت في البلاد عقب ثورة 30 يونيو، جاء موقع دوت الخليج الإخباري 2021 ليمثل بوابة إخبارية تهتم وتعتني بالتطورات والمستجدات السياسية في المقام الأول، مع اهتمام حقيقي بباقي الشؤون الاقتصادية وتقصي أخبار الفن والفنايين ومتابعة لحظية للرياضة في الداخل والخارج.

نشأة موقع دوت الخليج الإخباري 2021

يحتفظ الموقع بـ 6 سنوات في عمره حتى الآن، حيث انطلق في العام 2015، بمعرفة الصحفي النابه عمرو الديب، الذي ترأس تحرير الموقع وأشرف على تأسيس أقسامه، وتغذيتها بما تتطلبه من عناصر بشرية لها ثقل في المجال المهني والصحفي والإعلامي، وكل ماتحتاجه على مستوى الوجيستيات والمتطلبات المادية، التي توفر مناخا متكاملا من العمل الصحفي الذي يليق ببوابة إخبارية قادرة على مجاراة الحدث على مدار الساعة.

التزم الموقع منذ اللحظات الأولى من عمره، بمجموعة من المعايير والمحددات التي لم يفقدها أو يحد عنها نهائيا، ومنها الأمانة في نقل المعلومة، عدم التحيز لأي طرف أو فصيل مهما كان، تحقيق اصطفاف كامل مع الدولة المصرية، دون فقدان البوصلة التي تشير على المواطن واحتياجاته وأولوياته، والتعامل مع كل مايريد أن يحصل عليه من وجبات إعلامية وكبسولات إخبارية بمنتهى المهنية والتجرد.

أهداف موقع دوت الخليج الإخباري

نستهدف تقديم خدمة متكاملة على الدوام للقارئ، أن ننقل له الخبر وما وراءه، نحرص على دعم تطورات الأحداث بزوايا من التحليل والتعميق لوجهات النظر والرأي والرأي الآخر، بحيث نصبح للقارئ قبلة يجد فيها الخبر الذي يتم تحديثه بشكل لحظي، مع الوقوف على تداعياته وتأثيره وما سيترتب عليه.

ونستهدف إحداث أكبر قدر من التغطية الشاملة لكل مايهم القارئ، بداية من أسعار الخضروات والفواكه واللحوم وأسعار الذهب، مرورا بالكره المحلية والعالمية وصولا إلى تطورات الوضع في الساحة العالمية والدولية، وفي القلب منهم تركيز وتسليط للضوء بشكل كامل على مايدور داخل المؤسسة البرلمانية الأعرق في المنطقة العربية وإفريقيا "البرلمان المصري".

لوجو دوت الخليج

قصد القائمون على الموقع أن يكون اللوجو الخاص به معبرا عن أهدافه ومنطلقاته ومايصبو إليه، بداية من الاعتزاز بالشعار الذي كرره الرئيس عبدالفتاح السيسي في معرض إعلاءه لإسم الوطن، وترديد التحية والتقدير له وتمنى الحياة والخلود الدائم لإسم مصر.

وذلك مرورا بإلحاق كلمة المستقبل داخل اللوجو والشعار، تعبيرا منا عن تطلعنا الدائم لكل ماهو جديد ومستقبلي نستشرف فيه الأمل الذي يحمله المستقبل، وصولا إلى علم مصر بشكل أساسي وبارز، تعبيرا عن هوية الموقع وأصالة إنتماءه واعتزازه بالوطن الحبيب.

أقسام موقع دوت الخليج الإخباري

حرصا على تقديم وجبة إخبارية متكاملة لمختلف الشؤون والملفات والقضايا، حرصنا على أن تكون الأقسام التي يتكون منها الموقع مقسمة كالتالي: الأيقونة الرئيسية التي تستعرض كامل الموقع، ثم أخبار مصر التي نجد فيها كل مايتعلق بمستجدات وتطورات إخبارية على الساحة المصرية، ثم أخبار البرلمان التي تتضمن أكبر قدر من الانفرادات والمتابعات والتحليلات والتصريحات الخاصة لنواب البرلمان، بعدها أيقونة مجلس الشيوخ التي تحمل كل مايتعلق بالغرفة الثانية للبرلمان العريق وتصريحات رئيسه وأعضاءه ومستجداتهم.

بعدا نجد قسم الاقتصاد والبنوك الذي يحفل بكل مايتعلق بعالم المال والأعمال، ثم أيقونة الاتصالات، والتي تخص أخبار القطاع الواعد في مصر والرائد عالميا، ومايستجد حول أكواد وباقات شركات المحمول، ثم خانة الحوادث والتي تشتمل على أخبار ساحات المحاكم والقضاء وأهم وأخطر الحوادث في محافظات مصر، وذلك بخلاف قسم الرياضة المميز الذي يشتمل على كافة المستجدات على الصعيد الرياضي المحلي والدولي، وأيقونة الفن والثقافة.

كما يضم الموقع قسم خاص بالأخبار العربية والعالمية، وقسما للمنوعات وآخر بأهم التحقيقات، مع قسم خاص بالمرأة والمجتمع.