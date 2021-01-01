سامح الشيمى: وعى المواطن هو الضمانة الحقيقية لتجنب انتشار الفيروس

طالب النائب سامح الشيمي، عضو مجلس الشيوخ، المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، وتجنبا للغلق كما حدث في بلاد أوروبية عديدة، بسبب تفشي الفيروس بشكل أسرع عما كان عليه في بدايته.

زيادة المصابين بكورونا

وأكدد سامح الشيمى، عضو مجلس الشيوخ، أنه لاحظ خلال الفترة الحالية تزايدا في أعداد الإصابات المعلنة رسميا، ما جعل رئيس الوزراء يحذر من خطورة انتشار الموجة الثانية للفيروس، واتخاذ قرارات رادعه للمتهاونين من خرق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

بروتوكول علاج كورونا

وأكد الشيمي في تصريحات لتحيا مصر، على أن بروتوكول الحماية و علاج فيروس كورونا المتبع من وزارة الصحه يضمن للمواطنين تجنب الاصابه من الفيروس وكذلك اتباع الإرشادات الصحية والوقائية اللازمه التي من شأنها حمايتنا مع الالتزام التام بقرارات مجلس الوزراء لتجنب انتشار الفيروس .

وشدد النائب سامح الشيمي عضو مجلس الشيوخ علي خطورة تذايد الاعداد خلال الأيام الماضيه خاصه في اجازات اعياد الميلاد والالتزام التام من قبل أصحاب المطاعم والكافيهات بالالتزام بالقانون والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين مؤكدا علي أن وعي المواطن بخطورة الفيروس هو الوقاية الحقيقية داعيا الله أن يزيح الغمه والوباء عن بلادنا.

هذا وكان رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن تأجيل امتحانات نصف العام، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وحرصًا على صحة الطلاب والعاملين فى المؤسسات التعليمية، وذلك تلبية لمطالب وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى، وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.