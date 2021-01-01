الإسماعيلي دخل الدوامة.. وهبة يستقيل وأبوطالب يتولى

أعلن نادي الإسماعيلي قبوله لاستقالة المدير الفني المؤقت للفريق "محمد وهبة"، وتعيين أبو طالب العيسوي كمدير فني مؤقت، وذلك لإدارة الفريق، في ظل أزمة عدم تعاقد الإسماعيلي مع مدير فني خلفا للبرازيلي ريكاردو

استقالة محمد وهبة



اعتذر محمد وهبة عن الإستمرار في الإدارة الفنية للنادي الإسماعيلي، وجاء نص الاستقالة كالآتي: "

شرفت بتولي المسؤولية الفنية لفريق الكرة الأول بالنادي في ظل ظروف دقيقة وتوقيت عصيب وحساس من منطلق المسؤولية والواجب كأحد أبناء النادي الإسماعيلي العظيم، وأديت دوري بكل إخلاص وبما يرضي الله وضميري وحبي للنادي الذي قدمني لعالم كرة القدم لاعبًا ثم مدربًا

".

وتابع: "

حيث أننا لم نصل إلى نقطة اتفاق مشترك من حيث التعاقد المكتوب والصلاحيات والمسئوليات التي تحقق آمال وطموحات النادي وجماهيره الوفية العظيمه فأتقدم لسيادتكم باعتذار عن عدم الاستمرار متمنيًا التوفيق للنادي الإسماعيلي

".

إقالة الإسماعيلي لريكاردو



بعد 3 جولات فقط من بداية مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2020-2021، قررت إدارة الإسماعيلي تكرار خطأ الوسم وكل موسم، وقامت بإقالة الجهاز الفني للدراويش، تحت الإدارة الفنية للبرازيلي ريكاردو.

وجاء ذلك بعدما تلفى الإسماعيلي الهزيمة أمام ناجي الجونة بهدفين مقابل هدفبالجولة الثالثة من عمر الدوري.

طلعت يوسف



قرر نادي الإسماعيلي بعد ذلك التعاقد مع المخضرم المصري طلعت يوسف، لكي ينقذ الفريق من الدخول في الدوامة، وأن يصعد بالإسماعيلي لمكانة متقدمة منتظرة له بعد عقده للعديد من الصفقات "السوبر" في بداية الموسم.

لم يطل الأمر كثيرا، حيث لم يمر 48 ساعة، وكان طلعت يوسف يقدم استقالته هو الآخر، ويعتذر عن قبول المهمة، من قبل بدايتها.

وعلم موقع دوت الخليج، أن طلعت يوسف اعتذر عن المهمة لسببين:

السبب الأول كان حدوث مشادة بينه وبين أحد الإداريين داخل النادي، في أول تدريب تحت قيادته بملعب الإسماعيلية.

والسبب الثاني كان تمسكه بتعيين محمد إبراهيم كمدرب عام معه، وهو الأمر الذي يفعله أغلب المديرين الفنيين، حيث يكون لهم الطاقم الخاص الذي يعملون به في أي فريق.

إلا أن إدارة الإسماعيلي تمسكت بوهبة، أو بقدوم أحد من أبناء الإسماعيلي ليكون مدرب عام.

يذكر أن النادي الإسماعيلي يحتل الآن المركز الخامس بجدول المسابقة، برصيد 6 نقاط.