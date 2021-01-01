صحة بنى سويف: فحص وتوفير العلاج لأكثر من 1.200 مواطن على مدار يومين

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف سير العمل فى خطة القوافل الطبية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، إذ تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





وتبين من التقرير، الذى عرضه الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ببنى سويف على المحافظ، الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة بقرية التضامن مركز سمسطا على "مدار يومى الأربعاء والخميس الماضيين" مكونة من 9 عيادات فى تخصصات "الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام، الأسنان،النساء، الرمد، الأسنان، الجلدية، وتنظيم الأسرة" وفى ظل إجراءات وقائية مشددة، إذ تم الكشف على 1.227 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان، معمل دم 127 مريضا، معمل طفيليات 23 مريضا، حالات الأشعة 21 مريضا، استصدار 6 قرارات نفقة دولة، تحويل 14 مريضا للمستشفيات لاستكمال العلاج، موجات فوق صوتية 47 حالة".

كما شملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحى لـ92 مواطنا، كانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية "الالتهاب الكبدى الفيروسى - فيروس كورونا المستجد- السعار -أنفلونزا الطيور - الطفيليات المعوية والبلهارسيا"، الأمراض غير المعدية "الضغط والسكر والسمنة"، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة"، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطن.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن تلك القوافل تشهد دعما نوعيا من الوزارة وينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتورة هايدى محمد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية، والدكتور محمد خلف عبد الحميد مسئول الإمداد الطبى، وطه كمال حجاج المسؤول المالى والإدارى، وعيد فرج مسئول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمى مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقافلة.