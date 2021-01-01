صور- بر وحق وطنى.. وزير الأوقاف يتحدث عن تهنئة غير المسلمين بأعيادهم

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والمهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، والدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب، واللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد، والشيخ جمال عواد مدير عام مديرية أوقاف بورسعيد، وعدد من السادة النواب بمجلسى النواب والشيوخ بالمحافظة، والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، وعدد من الأئمة، مع مراعاة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة والتباعد الاجتماعى.

ورحب محافظ بورسعيد بوزير الأوقاف، موجهًا الشكر له على تواصله الدائم مع محافظة بورسعيد، مؤكدًا أن محافظة بورسعيد لها بالغ الحظ فى افتتاح العام الميلادى الجديد بزيارة وتكريم وتشريف وزير الأوقاف للمحافظة، والذى ننتهز الفرصة بسماع توصياته وتوجيهاته.

وهنأ وزير الأوقاف المحافظ وجميع أهالى محافظة بورسعيد بالعيد القومى الـ 64 للمحافظة، كما قدم التهنئة للشعب المصرى ببداية العام الميلادى الجديد سائلًا الله عز وجل أن يجعله عام أمن وأمان ورحمة وشفاء وتقدم وازدهار لمصر وسائر بلاد العالمين، كما قدم التهنئة للأخوة المسيحيين بأعياد الميلاد، مشيرًا بتفويضه لجميع وكلاء وزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية بتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين كل فى مديريته على حدة، مؤكدًا أن هذا من باب البر والقسط، إذ يقول الحق سبحانه وتعالى: "لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِى الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ"، مشيرًا إلى أن هناك فرقا بين كلمة "قسط" و"أقسط".

وتابع: "أقسط أى "عدل" وتسمى هذه الهمزة فى اللغة بهمزة الإزالة أى أزال الظلم إذا وقع عليهم وتحتم علينا ذلك ، لذا كتب العلامة الفقيه ابن حزم الظاهرى: "أنه لو وقع تعرض فى بلد من بلاد المسلمين لكنائس المسيحيين وجب على المسلمين أن يدافعوا عنها ويخرجوا ولو بالسلاح، ومن مات منا دفاعًا عنهم أو عن كنائسهم فهو شهيد"، وتقول السيدة أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنها: "جاءت أمى تزورنى وهى مشركة فاستفتيت رسول الله أفأصلها؟ قال: "نعم صلى أمك"، وأكدت دارالإفتاء المصرية كما أكد الأزهر الشريف، ونحن نؤكد أن تهنئة غير المسلمين هو نوع من البر والصلة.

كما أوضح وزير الأوقاف أنه مهما تكن الظروف والصعاب والأزمات لا بد من مواجهتها بالمزيد من الأمل والعمل والتفاؤل، وأن نترك اليأس المحبط والكسل والتشاؤم ونستبدلهم بالتفاؤل والعمل والأخذ بجميع الأسباب، مؤكدًا أن الدولة المصرية رغم أزمة كورونا حققت تقدمًا مذهلًا فى الخدمات والنمو الإيجابى والاستثمار وكانت من الدول القليلة جدًا على مستوى العالم التى حققت ذلك، ضاربا مثالًا فى ذلك بما قدمته هيئة الأوقاف المصرية كهيئة اقتصادية استثمارية رغم تداعيات أزمة كورونا وما تمر به البلاد إذ حققت أعلى عائد استثمار بأكثر من 20%، مشيرًا إلى أنه لا يكون هناك نموا بهذا الشكل إلا بتغير فى الثقافة والأداء الثقافى والعمل الجاد والإحساس بالمسئولية، داعيًا الأئمة بالتحلى بالأمل وبذل المزيد من التوعية والالتزام وتوجيه الناس بالالتزامات الوقائية داخل المساجد فطاعة الله لا تنال بمعصيته وتوجيههم أيضًا بهذه الالتزمات خارج المساجد من واقع مسئوليتهم.

وفى ختام اللقاء، قدم وزير الأوقاف التهنئة لمحافظ بورسعيد على اختياره أفضل محافظ عربى، سائلًا الله له المزيد من التقدم والتوفيق والسداد، وأهداه نسخة من كتاب الله بمناسبة العام الميلادى الجديد.