رئيس دينية النواب: وزير الأوقاف لم يخرج مطلقا عن وسطية الأزهر

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب، التحية لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، على جهده غير العادى، واصفًا بأنه يعمل بلا كلل ولا ملل بوسطية واعتدال.





وأضاف العبد، خلال لقاء الوزير بقيادات الدعوة بمحافظة بورسعيد بمناسبة عيدها القومى، اليوم، بحضور عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن الوزير لم يخرج مطلقًا عن وسطية الأزهر الشريف التى تعلمناها فى الأزهر قبلة العلم والعلماء على مستوى العالم.

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