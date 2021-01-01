إنفوجراف- قرارات واجتماعات.. حصاد مجلس الوزراء فى آخر أسبوع من 2020

جدة - نرمين السيد - وجاء فى التقرير، أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على مشروع قرار بشأن تنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية، والذى ينص على أن "تلتزم كافة الجهات الإدارية بحصر وحدات السكن الإدارى التابعة لها، أو الملحقة بمبانيها، والمخصصة لإقامة العاملين بها وما تشتمل عليه فى سجلات تعد خصيصاً لهذا الغرض"، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن الموافقة على إعادة تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة بمساحة 1353,46 م2، ناحية بساتين الإسماعيلية مركز بلبيس بمحافظة الشرقية؛ لاستخدامها فى إقامة مصنع لتعبئة المياه الطبيعية، وذلك وفقاً للقواعد والقوانين الحكومية المعمول بها.

كما تضمنت القرارات أيضاً الموافقة على مشروع قرار ينص على الترخيص للهيئة العامة للسلع التموينية بالاشتراك فى تأسيس شركة مساهمة باسم "شركة أتلانتيك باسيفيك للشحن والتجارة" يكون غرضها الرئيسى النقل البحرى لكافة أنواع السلع داخل مصر وخارجها، بما فى ذلك تملك الشركة للسفن التجارية، وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد.

فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بشأن إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للموانئ، حيث نص مشروع القرار على أن يعاد تشكيل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزير النقل، ورئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس إدارة الفتوى لوزارات النقل والاتصالات والطيران المدني، وممثل عن كل من وزارات: الدفاع والداخلية والاستثمار والسياحة، وأعضاء آخرين.

كما شملت القرارات أيضاً الموافقة على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها فى المادة (8) من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن توفيق أوضاع 62 كنيسة ومبنى تابعاً، ليصل عدد الكنائس والمبانى التى تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن إلى 1800 كنيسة ومبنى تابع.

وعلى صعيد الاجتماعات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أشار التقرير إلى ترأسه اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث تم التأكيد على إلغاء كافة الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، ووقف أية فعاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة والغلق الكامل لدور المناسبات، مع غرامة فورية 50 جنيهاً للأفراد الذين لا يرتدون الكمامة تطبق من الأحد المقبل، وغرامة فورية على أى مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع.

إلى جانب ترأس اجتماع مجلس المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث شدد على الالتزام بتنفيذ قرارات لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا، وكلف بتفعيل غرف الأزمات والإعلان عن الخطوط الساخنة بكل محافظة، ووجه بتيسير إجراءات الحصول على التصاريح اللازمة لشركات الغاز الطبيعى التى ستتولى إقامة محطات التموين بالغاز للسيارات، وذلك بمشاركة وزراء التنمية المحلية، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وتضمنت الاجتماعات أيضاً، وفقاً لما أبرزه التقرير، ترأس سيادته اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، حيث تمت الموافقة على اعتماد الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، وذلك بحضور وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، فيما شارك فى الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس" وزراء السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والثقافة، والتنمية المحلية، والبيئة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والصناعة والتجارة، وأعضاء المجلس من ذوى الخبرة.

وكذلك ترأس اجتماع مناقشة واستعراض المقترحات الخاصة بتحفيز تصدير السيارات المصنعة محلياً، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة وزيرى المالية، والتجارة والصناعة، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، فضلاً عن عقد اجتماع لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى بشأن جهود خطة التطوير الإدارى لبنك الاستثمار القومى التى تستهدف تطبيق قواعد الحوكمة بالبنك وتحسين مؤشرات أدائه، وذلك بمشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمدير التنفيذى لبنك الاستثمار القومى عبر تقنية "فيديو كونفرانس".

كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للتقرير، ترأس اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، حيث تمت الموافقة على تقنين أوضاع 62 كنيسة ومبنى تابعاً ليصل الإجمالى إلى 1800 كنيسة ومبنى تابع، وحضر الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وزراء العدل، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير شئون المجالس النيابية، ورئيس قطاع التشييد والبناء بوزارة الإسكان- مسئول ملف الكنائس، ومسئولو الجهات المعنية، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة أعمال تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، حيث كلف بسرعة توفير 200 مليون جنيه لصالح وزارتى الكهرباء والإسكان لنقل المرافق المتعارضة مع المشروع.

ووجه بتحويل قيمة التعويضات للمحافظين لصرفها لشاغلى الوحدات التى تعترض مسار التطوير، وذلك بحضور وزير النقل، وبالمشاركة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لوزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وكل من محافظى القليوبية، والجيزة، والقاهرة، ورئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، فضلاً عن الاجتماع الأسبوعى، وتم فيه التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا"، والموافقة على استكمال تدريس المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد اعتباراً من السبت المقبل وحتى نهاية الفصل الدراسى الأول وتأجيل الامتحانات لما بعد اجازة نصف العام، وكذا مد فترة التصالح فى مخالفات البناء حتى آخر مارس المقبل.

وبشأن الأنشطة التى قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت استعراض تقرير من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن جهود تدريب الموظفين المقرر انتقالهم للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم الانتهاء من تدريب 18 ألفاً و694 موظفاً من المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية، إلى جانب إرسال برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، وذلك بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد.

كما شملت الأنشطة أيضاً، استعراض رئيس مجلس الوزراء تقرير من وزيرة الثقافة، تضمن حصاد المشروعات والأنشطة والمبادرات التى تبنتها الوزارة خلال العام الجارى، حيث تم إعادة تطوير 19 صرحاً ثقافياً بالمحافظات، وتقديم 84 ألف نشاط افتراضى وفعلى، وإقامة معارض للكتاب فى 24 قرية بـ 4 محافظات فى صعيد مصر لأول مرة، بالإضافة إلى تفقد الترتيبات النهائية فى مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولى، الذى يستعد لاستقبال حفل افتتاح بطولة العالم لكرة اليد للرجال، التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير 2021، وذلك برفقة وزير الشباب والرياضة، ورئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، ورئيس هيئة استاد القاهرة، وممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.