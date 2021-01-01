استفاد منها أكثر من 49 ألف مواطن.. 39 قافلة طبية مجانية ببنى سويف فى 2020

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف أهمية استمرار جهود مديرية الصحة فى تنفيذ منظومة القوافل الطبية بالقرى لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية للمواطنين من الفئات الأكثر احتياجًا فى الأماكن النائية والمناطق الريفية والصحراوية.





كما أكد محافظ بنى سويف فى بيان، اليوم الجمعة، أهمية استمرار هذه القوافل لما تشمله من العديد فى التخصصات وتلقى استجابة كبيرة نظرًا للإقبال الشديد من جانب الأهالى فى محل إقامتهم حيث تجنبهم عناء الانتقال وتكاليف السفر للعيادات الخاصة والمستشفيات المركزية فى مدن المحافظة وخارجها.

جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ للتقرير السنوى الذى عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، حول إنجازات وجهود القوافل الطبية العلاجية التى نظمتها المديرية على مدار عام 2020، وشملت العديد من التخصصات الطبية "الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام، الأسنان،النساء، الرمد، الأسنان، الجلدية وتنظيم الأسرة"، بالإضافة إلى الندوات التثقيفية للتوعية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية، إذ تم تنفيذ تلك القوافل فى ظل التزام تام بالإجراءات الوقائية واتخاذ كل التدابير الصحية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا، وبما لا يؤثر على انتظام تقديم الخدمات الطبية فى القوافل العلاجية المتنقلة.

وبحسب التقرير، قال المحافظ إنه تم تنظيم 39 قافلة طبية "فى الفترة من يناير 2020 وحتى ديسمبر الماضى"، إذ بلغ إجمالى المستفيدين من القوافل 49 ألف و17 مواطنا بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بمتوسط 5 إلى 6 قوافل شهريا "باستثناء الفترة من أبريل إلى أغسطس" والتى توقفت خلال القوافل الطبية بسبب الإجراءات التى تم اتخاذها بسبب فيروس كورونا.

وخلال فعاليات تلك القوافل تم إعداد 301 تقريرا طيبا، وتحويل 875 حالة للمستشفيات لتلقى واستكمال العلاج، وإجراء تحاليل دم لعدد 3614 مواطناً، وعمل أشعة سينية لـ 754 حالة، وموجات صوتية لـ 1.426 حالة، وعمل ندوات تثقيف صحى حضرها 4.895 مواطنا، وإجراء الكشف المبكر عن الأمراض لعدد 3.832 مواطنا.