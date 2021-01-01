بقيمة 540 مليون دولار.. تفاصيل حصول فودافون مصر على الترددات الجديدة

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع عقود الترددات الجديدة لشركات الاتصالات بإجمالى 1.17 مليار دولار، ولقد تم تخصيص 40 ميجا هرتز للشركة ڤودافون مصر بتقنية الــــTDD في الحيز الترددي 2600 ميجا هرتز مقابل 540 مليون دولار أمريكي، وقع من جانب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز، محمد كمال عبد الله الرئيس التنفيذي لشركة ڤودافون مصر.

وجاء توقيع الاتفاقية بعد اقتناص شركة ڤودافون مصر، نصف الترددات في عملية الطرح التي قام بها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بغرض تخصيص نطاقات ترددية جديدة بعرض 2×40 ميجاهرتز في الحيز الترددي 2600 بتقنية الـــTDD للشركات المرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول في مصر.

ويسهم حصول شركة ڤودافون مصر، على ترددات جديدة في تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لشبكة الشركة مما سيؤدي إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للعملاء، ورفع درجة جاهزيتها لتقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المستقبلية مع مراعاة معايير الجودة العالمية، وذلك تماشيًا مع استراتيجية الدولة في دعم عمليات التحول الرقمي.

ووجه محمد كمال عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة ڤودافون مصر، الشكر لوزارة الاتصالات بقيادة الدكتور عمرو طلعت، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على جهودها في عملية طرح الترددات الجديدة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن الترددات الجديدة بمثابة نقطة فاصلة في تاريخ شركة ڤودافون في مصر؛ لأنها ستسمح بتقديم جودة أفضل في خدمات الصوت ونقل البيانات لعملائنا، وهو ما يسهم في الحفاظ على ريادتنا لقطاع المحمول في مصر.

من جانبه أشار أيمن عصام، رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية بشركة ڤودافون مصر، إلى أهمية حصول الشركة على ترددات جديدة في إطار خطتها نحو تحسين الخدمات لعملاء الشركة بأفضل المعايير العالمية، حيث سترفع إجمالي ما تمتلكه الشركة من الترددات إلى 82.5 ميجا هرتز، وبالتالي تساهم في زيادة سعة البنية التحتية للشبكة مما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مضيفًا أن الشركة ستضخ استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة تماشيًا مع الحصول على الترددات الجديدة.