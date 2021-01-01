نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:
شاركت الاعلامية شيما صابر جمهورها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة لها مع زوجها رامي صبري لاعب فريق إنبي.
وغردت شيما صابر على الصورة قائلة "في عز ما كل الناس بتحكي و تتفاخر بانجازاتهم في ٢٠٢٠ .. انا عايزاك تعرف انك اهم انجازاتي في حياتي كلها .. بحبك".
شارك الفنان عمرو دياب جمهورة عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بصورة له مع الفنان راغب علامة.
وعلق عمرو دياب على الصورة التي جمعته مع راغب علامة خلال تواجدهم بدبي قائلا " سعيد دائما بمقابلتك".
علق محمد هاني لاعب النادي الاهلي على إصابته بفيروس كورونا المستجد.
ونشر محمد هاني عبر استوري بحسابه بإنستجرام صورة له وعلق عليها قائلا " الحمد لله على كل شيء إيجابي كورونا.. شكرا لكل الناس اللي اطمئنوا عليا.. انا في نعمة الحمد لله سنة سعيدة على الجميع يارب".
نشرت هبة مجدي صوره لها عبر حسابها على انستجرام وجمعتها الصوره بزوجها محمد محسن.
وعلقت هبة مجدي قائلة: "في مثل هذا اليوم من ٥ سنين كانت أجمل خطوبة على المسرح القومي بعد عرض مسرحية الف ليلة وليلة وسط كل الناس والجمهور اللي باركلنا وكان فرحان بينا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار السوشيال ميديا.. محمد هاني يطمئن متابعيه على صحته.. شيما صابر: رامي صبري أهم إنجازات حياتي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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