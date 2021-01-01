نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 19 يوم إجازة رسمية تنتظر الموظفين في عام 2021 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر الشعب المصري العديد من العطلات الرسمية والإجازات التي يحصل عليها في عام 2021 سواء العاملين في القطاع الحكومي أو الخاص، وتلك الإجازة تكون مدفوعة الأجر، حيث يستمتع الشعب المصري بعدد من الاحتفالات والأعياد على رأسها "المولد النبوي الشريف، وعيد تحرير سيناء، وعيد الشرطة والذي يوافق 25 يناير، وعيد العمال وعيد الفطر وعيد الأضحي".

وترصد "الفجر" في السطور التالية مواعيد إجازات العام الجديد والعطلات الرسمية في عام 2021:

ـ إجازة عيد الميلاد المجيد، التي يوافق يوم الخميس 7 يناير 2021.

ـ إجازة عيد الشرطة، وذكرى ثورة 25 يناير، التي يوافق يوم الاثنين 25 يناير 2021.

ـ إجازة عيد تحرير سيناء، التي توافق يوم الأحد 25 أبريل 2021.

ـ إجازة عيد العمال، التي توافق يوم السبت 1 مايو 2021.

- إجازة عيد الفصح، التي توافق يوم الأحد 2 مايو 2021.

ـ إجازة شم النسيم، التي توافق يوم الاثنين 3 مايو 2021.

- إجازة أول أيام عيد الفطر المبارك، التي توافق يوم الخميس 13 مايو 2021.

إجازة ثاني أيام عيد الفطر المبارك، التي توافق يوم الجمعة 14 مايو 2021.

- إجازة ثالث أيام عيد الفطر المبارك، التي توافق يوم السبت 15 مايو 2021.

- إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو، التي توافق يوم الأربعاء 30 يونيو 2021.

- إجازة يوم وقفة عرفات، والتي توافق يوم الاثنين 19 يوليو 2021.

- إجازة أول أيام عيد الأضحى المبارك، التي توافق يوم الثلاثاء 20 يوليو 2021.

- إجازة ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، التي توافق يوم الاربعاء 21 يوليو 2021.

- إجازة ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، التي توافق يوم الخميس 22 يوليو 2021.

- إجازة رابع أيام عيد الأضحى المبارك، التي توافق الجمعة 23 يوليو 2021.

- إجازة عيد ثورة يوليو، التي توافق يوم الجمعة 23 يوليو 2021.

- إجازة رأس السنة الهجرية، التي توافق يوم الاثنين 9 أغسطس 2021.

ـ إجازة عيد القوات المسلحة، والتي توافق يوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021.

ـ إجازة المولد النبوي الشريف، والتي توافق يوم الاثنين 18 أكتوبر 2021.