نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مطار القاهرة يسير 61 رحلة للأراضى السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مطار القاهرة عن تسيير 61 رحلة جوية إلى المملكة العربية المتولية السعودية على مدار اليوم الجمعة تنقل على متنها ً3912 راكبا من جنسيات مختلفة ليس بينهم أى مواطن حامل للجنسية السعودية تنفيذا لتعليمات التعميم الصادر من قبل هيئة الطيران السعودى مؤخرا.

وحسب المطار فانه سيغادر من المطار على مدار اليوم 30 رحلة جوية تابعة لعدة شركات طيران مصرية وسعودية لا يوجد على متنهم أية ركاب فى حين يستقبل مطار القاهرة 3912 راكبا على متن 31 رحلة جوية تابعة لشركات طيران مصرية وسعودية.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبى قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات .

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت فى تلك المطارات.

كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار فى حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك فى إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.