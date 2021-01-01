شيخ الأزهر مهنئا بالعام الجديد: أدعو الله أن يقر أعين الجميع فيه بما يسعدهم

جدة - نرمين السيد - أعرب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عن أمله أن يكشف الله البلاء وأن يرزق الجميع الصحة والبركة وأن يجنب العالم الحروب والصراعات، وذلك فى إطار تهنئته بالعام الميلادى الجديد.





وكتب الإمام الطيب، عبر حسابه الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة: "عام جديد، أدعو الله أن يقر أعين الجميع فيه بما يسعدهم، وأن يكشف البلاء والوباء، وأن يرزق الجميع فيه الصحة والبركة والعافية والطمأنينة، وأن يجنب عالمنا الحروب والصراعات، وينشر الحب والود والسلام والاستقرار". يذكر أن الإمام الطيب، حذر من بعض الأقاويل التى يرددها الجهلاء وأدعياء الدين، والتى لا تمت إلى الإسلام الحنيف بأى صلة من الصلات وعلى رأسها الزعم بأن الإسلام يحرم تهنئة المسيحيين بأعيادهم.

وقال الإمام الأكبر، إن هناك خطابات لا يعرفها الإسلام تريد أن تختطف عقول الناس، وتضللهم، وتأمرهم كيف يسيرون فى الطرقات، ومتى يستيقظون من نومهم، ومتى ينزلون من بيوتهم، وكيف يذهبون إلى أعمالهم، وتحرِم عليهم تهنئة المسيحيين بأعيادهم، وغير ذلك مما لا يمت للإسلام بصلة.

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