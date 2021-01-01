صور.. مستشفى الكرنك الدولى ينقذ حياة طفلة بعملية جراحية ناجحة

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور خلف عمر، مدير مستشفى الكرنك الدولى، فى تصريح له، أن العيب الخلقى تسبب فى انسداد معوى وانتفاخ البطن، ما أدى إلى تدهور حالة الطفلة.

وأضاف: "على الفور أجرى أطباء قسم الجراحة بقيادة الدكتور محمد حسن رئيس القسم، والدكتور زياد عبدالرؤف إسماعيل أخصائى الجراحة وأطباء مساعدين إسلام محمد ومحمد سيد وأخصائى التخدير محمود الصادق وتمريض إبراهيم ميخائيل، عملية جراحية دقيقة للطفلة واستئصال جزء كبير من الأمعاء وتوصيلها".

وأكد مدير مستشفى الكرنك الدولى، أن الطفلة الآن فى حالة جيدة، ومتواجدة داخل قسم الجراحة للمتابعة وتلقى العلاج.