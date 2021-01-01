صور .. محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال تبطين الترع للحفاظ على المياه

جدة - نرمين السيد - تابع جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، استمرار تبطين الترع التى تشهدها فى إطار الحفاظ على أعمال الطرق والمياه وتحسين البيئة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بسرعة الانتهاء من المشروع القومى لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر خلال عامين لترشيد الفاقد من المياه.





وأضاف المحافظ أن أعمال تبطين الترع تحمى الجسور والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام، وتحسين الخدمات للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالية، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين. وأشار إلى أن مشروع تبطين الترع والمصارف التى تتفرع من نهر النيل، يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التى كانت تعانى من ضعف المياه، مشدداً على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية فى التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التى يجرى تنفيذها بالقرى والمراكز. وأكد نور الدين أنه جارٍ العمل لتبطين 5 ترع بتكلفة إجمالية 47.900 مليون جنيه، وتأهيل 4 ترع بتكلفة إجمالية 33 مليون جنيه، كما جارٍ طرح وترسية 23 عملية تأهيل الترع بدائرة المحافظة بتكلفة إجمالية 275.5 مليون جنيه.

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