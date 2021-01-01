قرار رسمى.. مدبولى يفوض التضامن فى تحديد موقف الحضانات

جدة - نرمين السيد - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر، قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتعليق تواجد الطلاب بمقار المدارس والمعاهد والجامعات أياً كان نوعها، إضافة إلى تفويض وزارة التضامن الاجتماعى فى تحديد موقف الحضانات.





ونص قرار الدكتور مصطفى مدبولى، الذى حمل رقم 2726 لسنة 2020، فى المادة الثالثة على أن "يكون تواجد الأطفال فى الحضانات أيا كان نوعها طبقا لما تحدده السلطة المختصة مع مراعاة جميع التدابير، والإجراءات الاحترازية، والاحتياطات الصحية". وجاء فى المادة الرابعة من القرار، "تخضع الأحكام الواردة فى هذا القرار لتقدير الموقف، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار".

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