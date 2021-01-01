جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وعادل الغضبان محافظ بورسعيد، بعد صلاة الجمعة اليوم، مسجد عمر بن عبدالعزيز، الذى جرى تجديده ورفع كفاءته على نفقة المحافظة، وبإشراف وزارة الأوقاف تمهيدًا لافتتاحه، كما تفقدا مسجد القدر بعد رفع كفاءته.





جاء ذلك خلال زيارته لبورسعيد ومشاركة المواطنين الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة، ووجه محافظ بورسعيد الشكر له على تواصله الدائم. وأكد عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن المحافظة لها بالغ الحظ فى افتتاح العام الميلادى الجديد بزيارة وتكريم وتشريف وزير الأوقاف، والذى ننتهز الفرصة بسماع توصياته وتوجيهاته. وقدم وزير الأوقاف التهنئة لمحافظ بورسعيد على اختياره أفضل محافظ عربى، سائلًا الله له المزيد من التقدم والتوفيق والسداد، وأهداه نسخة من كتاب الله بمناسبة العام الميلادى الجديد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور .. وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد يتابعان تجديد مسجد عمر بن عبد العزيز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.