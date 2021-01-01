غدًا .. فصل التيار الكهربائى عن عدد من المناطق بإسنا

جدة - نرمين السيد - أعلنت هندسة كهرباء مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه سيتم فصل التيار الكهربائى، غد السبت، عن عدد من المناطق، من السابعة صباحًا، وذلك لإجراء أعمال الصيانة اللازمة بمحطة محولات الكهرباء.





وأوضحت هندسة كهرباء مدينة إسنا فى بيان، اليوم الجمعة، أنه تقرر قطع الكهرباء عن مدينة إسنا بالكامل ما عدا المناطق التالية "نجع الشيخ فضيل ومنطقة الراهبات وجسر السيالة ومنطقة مخبز عطية ومنطقة الملجأ وشارع البحر حتى كمين السياحة"، وذلك من الساعة 7 صباحًا، حتى الانتهاء من أعمال الصيانة. وتقدم قطاع الكهرباء بخالص الاعتذار للمواطنين المقيمين بالمناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائى خلال ساعات الفصل، مناشدًا جميع المواطنين بإتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لتفادى ساعات الفصل للتيار الكهربائى.

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