الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار خلال الفترة من 2 إلى 7 يناير

جدة - نرمين السيد - ونشرت الهيئة، بيانا، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الجمعة، عن أماكن سقوط الأمطار والظواهر الجوية كما يلى:-

وناشدت الهيئة باتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة التى تصل إلى حد الضباب أحيانا على بعض المناطق.