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جدة - نرمين السيد - ونشرت الهيئة، بيانا، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الجمعة، عن أماكن سقوط الأمطار والظواهر الجوية كما يلى:-
وناشدت الهيئة باتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة التى تصل إلى حد الضباب أحيانا على بعض المناطق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار خلال الفترة من 2 إلى 7 يناير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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