تحسن حالة وائل الإبراشي الصحية ونقله لغرفة عادية بالمستشفى بعد إصابته بكورونا

طمأنت الصفحة الرسمية للإعلامى وائل الإبراشى على موقع فيس بوك الجمهور والمتابعين على حالته الصحية التي تدهورت في الساعات الماضية ووضعه في غرفة العناية المركزة، بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، حيث أعلنت الصفحة تحسن حالته الصحية ونقله إلى غرفة عادية بالمستشفى.

وائل الابراشى

وكان الدكتور محمد فتحي يونس رئيس تحرير برنامج" التاسعة" على شاشة التلفزيون المصري، أعلن عبر حسابه الشخصي، موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، استقرار حالة الإعلامي وائل الإبراشي، وعودته إلى منزله، ويستعد للعودة للعمل خلال أيام قليلة.

وشهدت الأيام الماضية إصابة مقدمى برنامج "التاسعة" وهم الإعلامية دينا عبد الكريم، والتي أعلنت تعافيها من الفيروس قبل أيام، تبعها الإعلان عن إصابة وائل الإبراشي، كما تم الإعلان أول أمس عن إصابة الإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم بكورونا.