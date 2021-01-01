استقلال الصحافة: الاحتفال بالعام الجديد يعكس وحدة النسيج الوطني بمصر

تقدمت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، إلى جميع الزملاء الأقباط، وإلى الشعب المصرى الأصيل، بأخلص التهانى القلبية، بمناسبة العام الميلادى الجديد.
قال بشير العدل مقرر اللجنة، إن المصريين جميعا، مسلمين وأقباط، يحتفلون هذه الأيام، بالعام الميلادى الجديد، وهو الاحتفال الذى يعكس وحدة النسيج الوطنى القوى، الذى يصنعه المسلمون والأقباط معا، من أجل وطن آمن مستقر.
دعا «العدل» وسائل الإعلام، على اختلاف أنواعها، لتناول مدى قوة هذا النسيج الوطنى، وقدرته على دحر، وهزيمة كل محاولات النيل من وحدة الشعب، بالضرب على وتر الطائفية، ومن استقرار الوطن، بمحاولات تأليب الرأى العام، بذرائع الدين.
كما دعا «العدل» الجميع، وسائل إعلام، ومواطنين، لدعم جهود الدولة، وسعيها الدؤوب من أجل بناء مصرنا الحبيبة، والعمل على ازدهارها، وتحقيق الرخاء للشعب المصرى الأبى الأصيل
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