رائد الصناعة ورمز في السياسة وأيقونة العطاء.. محمد أبوالعينين أفضل شخصية اقتصادية في استطلاع مجلة نصف الدنيا 2020

اختير النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، ضمن أفضل الشخصيات لعام 2020 في استطلاع مجلة نصف الدنيا، كأفضل الشخصيات الاقتصادية التي أسهمت في دعم الاقتصاد القومي وحققت نجاحا ملحوظا على المستوى المحلي والدولي.
وجاء اختيار أبو العينين لما حققه من إنجازات على المستوى الاجتماعي والسياسي أيضا، بعد انتخابه عضوا لمجلس النواب مرتين في عام واحد.
وقالت المجلة إن أبو العينين واحد من أبرز رجال الصناعة في مصر والعالم العربي، وتُعد حياته مسيرة طويلة من النجاح والكفاح استطاع من خلالها أن يرفع اسم مصر والوطن العربي في المحافل الدولية ويصبح واحدا من كبار الاقتصاديين والسياسيين المؤثرين على المستوى الدولي حيث يشغل حاليا منصب الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي.
وتابعت مجلة نصف الدنيا: محمد أبو العينين حالة خاصة، فهو أحد رواد الصناعة ورموز السياسة وأيقونة في العطاء الاجتماعي، واختاره قراء مجلة نصف الدنيا في استفتاء المجلة كأهم شخصية اقتصادية وطنية ملهمة لعام 2020، ورمزا للعطاء ونموذجا لرجل الاقتصاد الوطني الذي لا يتوانى عن الدفاع عن مصر بكل قوة في الخارج.
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