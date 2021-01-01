هنا الزاهد تلقب عام 2020 بـ الرائع لهذا السبب

هنا الزاهد- ارشيفية
هنا الزاهد تصدرت محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك إثر تعليقها على عام 2020 حيث وصفته بكونه رائعًا بالنسبة لها.شاركت "الزاهد"، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، بصورة جديدة لها وعقبت عليها قائلة: "عام 2020 كان رائع جدًا بالنسبة ليا على الرغم من أنه من أصعب السنوات التي مرت على العديد من البشر حول العالم".
هنا الزاهد تكشف إنجازاتها في عام 2020
وأوضحت هنا الزاهد، أنها لن تستطيع الإنتظار حتى عرض مسلسلها الجديد الذي أخذ منها المزيد من الوقت والجهد خلال عام 2020، الأمر الذي جعلها تلقب عام 2020 بـ الرائع.
ولفتت هنا الزاهد، إلى أن العمل الذي يحترم من قبل الجمهور لن يختلف عليها أحد، وذلك حينما يضع الممثل كل جهده، قائلة: "انا تعبت جدًا في تصوير المسلسل ومكنتش بنام بالأيام.. وفي وسط كل التعب ده استمتعت بكل مشهد بعمله.. مافيش حاجة تضمن أن الانسان يعيش حياه طويلة وصحية إلا أحلامه الي بيسعى علشان يوصلها".
وتابعت: "سنة 2020 علمتنا قيمة الأسرة وعايزة أشكر كل أفراد عائلتي على إعطائي القدرة على إكمال أي شيء صعب، وإيمانهم بيا، ومنحي طاقة ومشاعر إيجابية".
ووجهت هنا الزاهد رسالة لجمهورها مع بداية العام الجديد 2021، ناصحة متابعيها ببداية جديدة ومساعدة بعضهم البعض سواء من معارفهم أو لا، ونشر البهجة والحب والتعاون فيما بينهم لتكن سنة مختلفة.
الجدير بالذكر، أن الفنانة هنا الزاهد الملقبة بـ "باربي" الشاشة تنتظر عرض مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم حلاوة الدنيا سكر وهو أول بطولة درامية مطلقة لها، حيث من المقرر أن يتم عرضه قريبًا، كما يتكون المسلسل من 9 قصص كل قصة 5 حلقات، ويشاركها البطولة عدد كبير من النجوم اللامعة، من إخراج خالد الحلفاوي.
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