هنا الزاهد تلقب عام 2020 بـ الرائع لهذا السبب

هنا الزاهد تصدرت محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك إثر تعليقها على عام 2020 حيث وصفته بكونه رائعًا بالنسبة لها.

هنا الزاهد تكشف إنجازاتها في عام 2020

شاركت "الزاهد"، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، بصورة جديدة لها وعقبت عليها قائلة: "عام 2020 كان رائع جدًا بالنسبة ليا على الرغم من أنه من أصعب السنوات التي مرت على العديد من البشر حول العالم".

وأوضحت هنا الزاهد، أنها لن تستطيع الإنتظار حتى عرض مسلسلها الجديد الذي أخذ منها المزيد من الوقت والجهد خلال عام 2020، الأمر الذي جعلها تلقب عام 2020 بـ الرائع.