ريهام حجاج تتعدى على متابعة لها بسبب وصفها بـ "خطافة الرجالة"

ريهام حجاج- ارشيفية
ريهام حجاح تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك جراء وقوع مشاجرة إلكترونية بينها وبين عدد من متابعيها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، بسبب تعليق قاسي وجهته إحدى متابعيها لها.
ريهام حجاج في مشاجرة بسبب زوجها
بدأت الواقعة من نشر ريهام حجاج صورة من تصريح لزوجها النائب محمد حلاوة يتحدث عنها ويشيد بها معلقة عليها بكلمة واحدة "حبيبي"، لتأخذ التعليقات مجرى آخر وتظهر الإنتقادات التي لن تسلم منها، بعدما وصفها المتابعين بـ "خطافة الرجالة".
لن تستطيع "ريهام" أن تصمت لترد بقوة على تلك الإنتقادات بطريقة غير لائقة بفنانة، على الرغم من محاولات بعض الفنانين والمتابعين تهدأتها وترويدها كل لن ترد على تلك التعليقات ولكنها لن تسمع لهم، وكتبت ردًا على تعليق جاء كالآتي: "أول مرة أشوف خطافة رجالة بتتكلم"، لتعقب بنبرة غاضبة: "بتتكلم وتعرف تديكي بالجزمة القديمة على بؤك اللي نافخاه وعلى حواجبك الي شبه الشيطانة".
وعلقت آخرى قائلة: "اللي مالوش خير في مراته اللي قعدت معاه سنين وولاده مالوش خير في حد"، لترد عليها ريهام قائلة: "مين اللي قالك ما كانش ليه خير؟ كنتي معاهم؟ وتعرفي علاقته بولاده منين؟ بلاش هري و قلة أدب وحشر مناخير في حياة الناس".
آخر أعمال ريهام حجاج
تعاقدت "حجاج" مع المنتج طارق الجنايني مدير شركة TVision، لتقديم مسلسل " وكل ما نفترق" الذي ستدخل به السبق الدرامي الرمضاني لعام 2021، وذلك بعد نجاح مسلسلها لما كنا صغيرين الذي تم عرضه خلال شهر رمضان 2020 وحقق مشاهدات عالية آنذاك.
الجدير بالذكر، أن مسلسل لما كنا صغيرين من بطولة ريهام حجاج وخالد النبوي، ومحمود حميده، ومحمود حجازي، ونسرين أمين، وكريم قاسم، ومنة فضالي، إضافة إلى باقة لامعة من النجوم الشابة، وإخراج محمد علي، وتأليف أيمن سلامة.
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