ريهام حجاج تتعدى على متابعة لها بسبب وصفها بـ "خطافة الرجالة"

ريهام حجاح تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك جراء وقوع مشاجرة إلكترونية بينها وبين عدد من متابعيها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، بسبب تعليق قاسي وجهته إحدى متابعيها لها.

ريهام حجاج في مشاجرة بسبب زوجها

بدأت الواقعة من نشر ريهام حجاج صورة من تصريح لزوجها النائب محمد حلاوة يتحدث عنها ويشيد بها معلقة عليها بكلمة واحدة "حبيبي"، لتأخذ التعليقات مجرى آخر وتظهر الإنتقادات التي لن تسلم منها، بعدما وصفها المتابعين بـ "خطافة الرجالة".

لن تستطيع "ريهام" أن تصمت لترد بقوة على تلك الإنتقادات بطريقة غير لائقة بفنانة، على الرغم من محاولات بعض الفنانين والمتابعين تهدأتها وترويدها كل لن ترد على تلك التعليقات ولكنها لن تسمع لهم، وكتبت ردًا على تعليق جاء كالآتي: "أول مرة أشوف خطافة رجالة بتتكلم"، لتعقب بنبرة غاضبة: "بتتكلم وتعرف تديكي بالجزمة القديمة على بؤك اللي نافخاه وعلى حواجبك الي شبه الشيطانة".