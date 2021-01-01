سميح ساوريرس "سر" صفقة بواليا.. معلومات يجب أن تعرفها عن هدية الأهلي في الكريسماس

في مفاجأة مدوية، استطاع النادي الأهلي في الساعت الأخيرة من عام 2020، أن يتمم صفقة، رآها الكثيرين من أفضل صفقات الأهلي على مستوى الأجانب في الفترة الأخيرة، وهي الزامبي والتر بواليا.

واستطاع أمير توفيق مدير التعاقدات داخل النادي الأهلي، أن ينهي الصفقة في سرية تامة وبدون أي ضجيج، وبعد ساعات قليلة من فشل انتقال الأورجوياني جاستين سيرينو.

سعر صفقة والتر بواليا



كما حصل أمير توفيق على توقيع اللاعب على عقد يمتد لمدة 4 موايم، تبدأ من يناير الحالي، وتنتهي في 2024، بقيمة 2 مليون دولار.

وعلم دوت الخليج بمتابعة النادي الأهلي لبوالي منذ فترة ليست بالقريبة، وكان أمير توفيق يعمل على الصفقة بالتوازي مع العمل على صفقة سيرينو، يكون الزامبي هو الورقة البديلة،في حال تعثر صفقة سيرينو.

وبالرغم من تقدم عدد من الأندية لعروض كبيرة من اللاعب، أبرزها بيراميدز، والزمالك اللذان زاحما النادي الأهلي بالصفقة، فبيراميدز عرض مبلغ اثنين ونصف مليون دولار، فيما عرض الزمالك مليون و800 ألف، بالإضافة لإعارة 2 من اللاعبين للجونة.

ولكن بمكالمة هاتفية صغيرة بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وسيح ساويرس مالك نادي الجونة، انتهت كل الأمور، وأعطى ساويرس الفرمان بأن يكون والتر بواليا هو هدية عائلة ساويرس للنادي الأهلي احتفالا بالعام الجديد.

واستطاع النادي الأهلي أن يصل إلى اتفاق جيد بدفع مليون دولار، وتقسيط المليون الثاني على أربع دفعات، تسدد كاملة بنهاية العام 2021.

ويقدم دوت الخليج ملخص لأهم ممبزات اللاعب، والتي ستكون أكثر من مفيدة إذا استمر اللاعب عليها بالقميص الأحمر:

1- السرعة خاصةً في المساحات الواسعة

2- يلعب بقدميه بشكل جيد، رغم أنه يلعب بشكل أساسي بالقدم اليسرى.

3- مميز في الإرتقاء وألعاب الهواء.

4- مميز بالتسديد من خارج منطقة الجزاء.

5- يلعب في مركزي المهاجم والجناح الأيمن.

6- مهاري بشكل كبير، وله قدرة كبيرة على المراوغة.

7- نسبة تسجيله للأهداف من الفرص المتاحة عالية جدا، كما أنه يستطيع التسجيل من أنصاف الفرص.

ومما يدعم تلك المميزات، هو لعب والتر ل4 مباريات مع الجونة هذا الموسم سجل خلالهم 3 أهداف، كما شارك بشكل عام بقميص الجونة في 35 مباراة سجل 16 هدف وصنع اثنين.