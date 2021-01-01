النائبة سلوي الحداد: على المواطنين عدم التهاون فى الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة

حذرت النائبة سلوى الحداد، عضو مجلس الشيوخ، المواطنين من التهاون من الموجة الثانية لفيروس كورونا، مشدده على اتخاذ السلامة العامة بالاجراءات الاحترازية والوقائية، التي تتخذها الدولة للحفاظ على سلامة كافة المواطنين، خاصة وأن حالات الإصابات في تزايد مشيرة إلى أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة في مصلحة المواطنين والحفاظ علي السلامة العامة.

عضو مجلس الشيوخ تشدد على الالتزام

ونوهت الحداد، عضو مجلس الشيوخ، فى تصريحات لـ دوت الخليج، أن على المواطنين اتخاذ التدابير الصحية والوقائية، لتجنب الإصابة بكورونا، واتباع البروتوكول الخاص بوزارة الصحة لحماية أولادنا، وبناتنا من انتشار فيروس كورونا، خاصة فى ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين مشيرة في الوقت ذاته بعدم التهاون من قبل المواطنين من التعامل مع الفيروس بتهاون.

عضو الشيوخ: أعداد المصابة بكورونا مخيفة

وأكدت عضو مجلس الشيوخ، سلوى الحداد، أن الأعداد فى دول العالم التي تتخطي الآلاف من الاصابه يوميا خير واعظ لنا من حماية أنفسنا واسرنا من الفيروس المميت مؤكده علي أن إجراءات الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين خير دليل ونتمني تعاون الجميع.

وأخذت ظاهرة تفشي كورونا منحنى خطير جدًا، حيث ارتفعت الأعداد بقوة فى مصر، حتى أن وزارة الصحة تعلن فى بيانها اليومي، تزايد الأعداد بشكل مستمر، وتأتى التقارير بالتأكيد أنها تصل إلى 1000 حالة يوميًا.

وكان مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، قد أصدر قرار بتأجيل امتحانات نصف العام، وذلك حرصًا على صحة العاملين فى المؤسسات التعليمية، من طلاب ومعلمين وعاملين فى القطاع التعليمي.